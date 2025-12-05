Slováci jsou naši bratři. A jak jste se k nim chovali? Ševčík tvrdě utnul Havla

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
V reakci na Okamurovu cestu na Slovensko představitelé budoucí opozice v České republice — tedy poslanci z ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti — oznámili, že se také vypraví na Slovensko, kde se chtějí sejít s tamní opozicí.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vyjádřil ve vysílání CNN Prima nesouhlas s tím, jak byla složená delegace při cestě šéfa Sněmovny Tomia Okamury: „To je naprosto schválně udělaná delegace, která nemá zastoupení opozičních stran, a to se nikdy nestalo. Vždy, když jela parlamentní delegace, tak byla zastoupena se všemi stranami,“ zdůraznil v pořadu 360° na CNN Prima News.
V kontextu toho připomněl, že sám na jaře letošního roku vedl do Bratislavy diplomatickou výpravu, která podle něj odpovídala standardům diplomatické praxe: byla složena jak z koaličních, tak opozičních poslanců, což považuje za normu parlamentní kultury. „To je součást parlamentní kultury, která se pod Tomiem Okamurou bortí po měsíci, co je ve funkci, dost a rychle,“ konstatoval šéf TOP 09.
Na jeho slova navázal poslanec za SPD Miroslav Ševčík, který Havlovo vystoupení označil za nesmyslné a zpochybnil i samotný plán budoucí opozice vyslat své zástupce na Slovensko: „Jsem zvědavý, kdo tu vaši delegaci přijme. Poté, jak se vyjadřovali o slovenské vládě, o slovenském premiérovi, o slovenském prezidentovi, o situaci, která je na Slovensku. Slováci jsou naši bratři. Bratři, pánové! A my jsme se k nim chovali, jako kdyby to byli zločinci, jako kdyby to byli nepřátelé,“ řekl Ševčík ve studiu oponentům s tím, že Tomio Okamura se zachoval naprosto správně.
Poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský, který seděl ve studiu vedle Matěje Ondřeje Havla, se jal Ševčíkovi vysvětlovat, že chování zástupců stran končící vládní koalice vůči Slovensku byl projevem bratrské lásky: „Pane Ševčíku, projevem bratrské lásky je, že když bratr dělá nějakou chybu, tak ho na ni upozorníte a pokusíte se ho přesvědčit, aby tu chybu nedělal. A to byla ta diplomacie, kterou dělala odcházející vláda. To byla bratrská láska ve své upřímné a čisté podobě. Ve své upřímné a čisté podobě.“ Ševčík následně jeho slova opravil, že šlo o „nenávistnou lásku“.
Do debaty se následně vložil i poslanec hnutí ANO Patrik Nacher s tím, že takový český postoj ke Slovensku působí shora a mentorsky: „A když se pak zeptáte Slováků, tak oni mají pocit, že my si tu hrajeme na toho staršího bratra. A oni jsou ten mladší nezkušený bratr. To je pozice, kterou asi nechce nikdo z nás,“ připomněl vnímání části Slováků.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil Slovensko za naše bratry, kterým bohužel vládne „pomýlený proruský premiér“: „Pokud někdo jezdí do Moskvy v této situaci a relativizuje to, co se děje na Ukrajině, nebo se snaží nějakým způsobem dohodnout se s Ruskem, které rozpoutalo válku, pak jsem to tady desítky let neviděl. … Ten člověk je buďto pomýlený, anebo to dělá z nějakých pohnutek. Nechci tady vyslovit nějaký ohnivý soud, ale je to přece strašně neopatrná hazardní diplomacie, která se může šeredně nevyplatit,“ uvedl Havel.
„Ano, Slováci jsou naši bratři a sestry, my s nimi také chceme jednat. Bohužel nás Tomio Okamura nepřizval do té parlamentní delegace. Je to bezprecedentní, tak tam pojedeme sami,“ zopakoval Havel. „Pojedou kolegové předsedové klubu, to přijetí je domluvené. Pane kolego, vůbec se nebojte,“ řekl Ševčíkovi s tím, že jednat budou především s opozicí. „Nejsme fanoušky Směru a Roberta Fica, jak říkám, dlouhodobě ho kritizujeme pro jeho proruské názory a směřování a vůbec relativizace rusko-ukrajinského konfliktu. To byste si asi notovali. Bude to prostě meziparlamentní jednání,“ uvedl předseda TOP 09.
Jan Papajanovský se poté pokusil apelovat na větší politickou zralost v přístupu ke Slovensku i k oponentům. Dospělá politika prý má stát na schopnosti jednat i s kritiky. „Podle mě je znakem dospělého chování, že se umím bavit i s těmi, kdo mě kritizují. A to, že tam vaše nastupující koalice nevzala zástupce budoucí opozice, aby ochránila Slovensko před kritiky, tak to si myslím, že bylo zbytečné. Slovensko by to přežilo, i kdyby tam byli jejich budoucí kritici, protože opravdu znakem dospělosti je umět přijímat kritiku,“ prohlásil.
Patrik Nacher poukázal na rozdíl mezi oprávněnou věcnou kritikou a osobními útoky, které mohou působit jako zpochybňování demokratických výsledků slovenských voleb. Navázal také nesouhlasem s označováním Roberta Fica za „pomýleného proruského premiéra“ a zpochybnil logiku takového přístupu, pokud má česká delegace usilovat o konstruktivní jednání. „Určitě mi pak nedává smysl chtít po pomýleném proruském premiérovi, aby mě přijal,“ pozastavoval se nad požadavky zástupců opozice.
Poslanec Miroslav Ševčík hájil rozhodnutí Tomia Okamury jet do Bratislavy bez přizvání zástupců budoucí opozice následujícími slovy. „Okamura tam s sebou přece nepoveze hnízdo zmijí, aby se tam ukazoval s těmi, kteří jsou nejvíc jedovatí vůči Ficovi,“ uvedl. Na to okamžitě reagoval Jan Papajanovský otázkou, zda tedy on a Havel patří mezi tyto „zmije“. Miroslav Ševčík reagoval smířlivěji a upřesnil: „Vy dva ne,“ řekl a dodal, že výraz „hnízdo zmijí“ pronesl ekonom Jeffrey Sachs, on pouze použil jeho citaci.
