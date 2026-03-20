Správa jeskyní: Speciální archeoprohlídky představí historii Kateřinské jeskyně

„Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout nejzajímavější pravěké kresby na stěnách a také budou podrobně seznámeni s historii archeologických výzkumů v Kateřinské jeskyni od poloviny 19. století až po současnost, včetně metodiky radiouhlíkového datování. Na konci prohlídky si budou moct vyzkoušet jednu z archeologických metod – přesévání hlíny na sítu,“ popisuje odborný pracovník Správy jeskyní (SJ) ČR Petr Zajíček.
Prohlídka představující nové překvapující poznatky bude trvat přibližně 60 minut. V případě většího zájmu bude četnost archeologických prohlídek rozšířena o další termíny.
Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků v jedné skupině je nutné si vstupenky zakoupit předem na internetové stránce jeskyně katerinska.caves.cz. Na prokliku „online vstupenky“ jsou tyto specializované prohlídky označeny jako „Kateřinská jeskyně – ARCHEO“.
„Záměrem specializovaných prohlídek Kateřinské jeskyně, aspirující na zapsání do seznamu světového dědictví UNESCO, je ukázat nejen přírodovědeckou, ale i historickou unikátnost tohoto místa,“ říká ředitel SJ ČR Milan Jan Půček.
Epigrafické a archeologické výzkumy takzvané staré Kateřinské jeskyně na začátku Suchého žlebu začaly v roce 2016. Kromě SJ ČR se na nich podílí Univerzita Palackého v Olomouci jako hlavní odborný garant, Moravské zemské muzeum Brno a také Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR Praha, který realizuje odběry vzorků uhlíků a datování pomocí radiouhlíkové analýzy.
Archeologové během výzkumů nalezli například pravěké ozdoby z ulit sladkovodních plžů, staré zřejmě více než osm tisíc let, či záhadný nález dvou kamenných destiček.
„Na první z nich byly postavy, na další litery klínového písma,“ přibližuje Zajíček. Na stěnách jeskyně bylo prokázáno 15 pravěkých uhlíkových kreseb, podle radiouhlíkového datování nejstarších jeskynních kresebných objektů v České republice.
Vchod do Kateřinské jeskyně se nachází v hlubokém kaňonu Suchého žlebu nedaleko informačního centra Skalní mlýn. K jejímu objevu se váže pověst o pasačce a zatoulané ovečce. Pro veřejnost je zpřístupněna a elektricky osvícena od roku 1910. Z celkové délky 950 metrů návštěvníci projdou okruh dlouhý 580 metrů, na kterém spatří například Bambusový lesík s několikametrovými hůlkovými stalagmity či útvar Čarodějnice, který má jeskyně i ve znaku. 95 metrů dlouhý a 44 metrů široký Hlavní dóm je největším veřejnosti zpřístupněným podzemním prostorem v Moravském krasu.
Kateřinská jeskyně je otevřena pro turisty v březnu denně kromě pondělí s prohlídkami v 10, 12 a 14 hodin. V dubnu pak od 9:00 do 16:00 se vstupy každou celou hodinu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.