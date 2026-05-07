Rakušan (STAN): Paní ministryně promeškala příležitost rezignovat

07.05.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na tiskovou konferenci minstryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové

Rakušan (STAN): Paní ministryně promeškala příležitost rezignovat
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Ministryně Mrázová na tiskové konferenci obšírně popsala, proč není problém, že bydlela v sociálním bytě, i další detaily z rodinného života. Jenže rozprášení Agentury pro sociální začleňování, vykuchání podpory bydlení, zastavení výstavby dostupného nájemního bydlení a paskvil zvaný stavební zákon jsou samy o sobě víc než dostatečným důvodem k rezignaci.

Jde o porušení všech slibů, které Babišova vláda před volbami lidem dala. Paní ministryně tak promeškala příležitost rezignovat a udělat tak první správné rozhodnutí ve funkci.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rakušan (STAN): Měli bychom to vydržet, pokud se tahle banda nerozpadne
Rakušan (STAN): Nevím, jak my tady z pozice Poslanecké sněmovny máme radit do Brna
Rakušan (STAN): Jsem Evropan
Obrovský problém. Rakušan pod tlakem. Prokop: Máme zásadní materiál

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

bydlení , MMR , STAN , Rakušan , Mrázová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová kvůli bydlení v obecním bytě rezignovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ivana Váňová, MBA byl položen dotaz

Strana

Proč jste změnili logo, ale název strany ne? Nemyslíte, že je tak trochu zastaralý a třeba slovo křesťanská může řadu voličů odradit? I to lidová je takové zvláštní. Mě jako první napadne lidové milice

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 14 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kupka (ODS): Alena Schillerová se do historie zapsala jako „rozbitá kalkulačka“

21:03 Kupka (ODS): Alena Schillerová se do historie zapsala jako „rozbitá kalkulačka“

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozvolnění rozpočtové odpovědnosti