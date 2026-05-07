Rakušan (STAN): Paní ministryně promeškala příležitost rezignovat

Ministryně Mrázová na tiskové konferenci obšírně popsala, proč není problém, že bydlela v sociálním bytě, i další detaily z rodinného života. Jenže rozprášení Agentury pro sociální začleňování, vykuchání podpory bydlení, zastavení výstavby dostupného nájemního bydlení a paskvil zvaný stavební zákon jsou samy o sobě víc než dostatečným důvodem k rezignaci.
Jde o porušení všech slibů, které Babišova vláda před volbami lidem dala. Paní ministryně tak promeškala příležitost rezignovat a udělat tak první správné rozhodnutí ve funkci.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku