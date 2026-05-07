HZS: Hasiči předali požářiště v Českém Švýcarsku Správě národního parku

07.05.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Hasičský záchranný sbor ČR dnes v 10:00 hodin předal požářiště v oblasti mezi obcemi Rynartice, Dolní Chřibská, Doubice a lokalitou Na Tokáni Správě Národního parku České Švýcarsko.

HZS: Hasiči předali požářiště v Českém Švýcarsku Správě národního parku
Foto: HZS ČR
Popisek: logo Hasičského záchranného sboru České republiky

Protokolární předání za HZS Ústeckého kraje provedl jeho ředitel plk. Mgr. Martin Laníček, MBA. Za Správu NP České Švýcarsko převzali požářiště ředitel Petr Kříž a náměstek ředitele Radek Tekeljak. Požár je zlikvidovaný, v době předání nebyla známa žádná aktivní ohniska.

Během noci na požářišti intenzivně pršelo, což výrazně pomohlo stabilizovat situaci a usnadnilo dohašovací práce v komplikovaném terénu. I přesto hasiči během rána pokračovali v kontrole celé lokality. Na základě průzkumu pomocí dronů byla vytipována ještě některá obtížně přístupná místa v okolí Jahodové cesty, kde bylo potřeba provést rozhrabání a prolévání terénu. Zásah zajistila lezecká skupina z Děčína. Pravděpodobně se jednalo o kořenové hoření pod vrstvou popela.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

6%
91%
3%
hlasovalo: 6781 lidí

V ranních hodinách pokračovalo postupné stahování sil a prostředků ze zásahu. Nejprve byl požární poplach snížen na II. stupeň, v 9:02 hodin následně na I. stupeň požárního poplachu. Na místě zůstalo několik profesionálních a dobrovolných jednotek, které dokončovaly likvidační práce, balení techniky a úklid požářiště. V problematických úsecích bylo ponecháno dopravní vedení vody pro případ další potřeby.

„Předáním požářiště do rukou správy národního parku pro nás končí náročná fáze přímého boje s plameny. Ve zvládnutí požáru sehrály obrovskou roli zkušenosti z roku 2022 i ze zahraničních misí, společně s využitím efektivních prostředků leteckého hašení, specializované techniky a moderních technologií. V následujících dnech bude nicméně zásadní pokračovat v důsledném dohledu nad celou lokalitou,“ řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, genpor. Vladimír Vlček.

Správa národního parku zajistí monitoring lokality po dobu následujících 14 dnů. Připraveno je šest dohledových družstev jednotek dobrovolných hasičů, která budou lokalitu pravidelně kontrolovat.

Psali jsme:

HZS: Hasiči a meteorologové - spolupráce, která zachraňuje životy i majetek
HZS: Kynologové cvičili v Západních Tatrách, zaměřili se na pachové práce i sutinové vyhledávání
HZS: Tísňová linka 112 funguje už 22 let
HZS: Pozor na rampouchy a sníh na střechách, při oblevě hrozí vážná zranění

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

požár , HZS , České Švýcarsko , TZ

Úhrada škody

Vyzvali jste radní, aby uhradili způsobenou škodu České televizi. Proti tomu nic nemám, ale zajímá mě něco jiného. Proč politici nemusí hradit škody, které svým jednáním způsobili? Nebo aspoň co vím, tak nemusí. To vám přijde v pořádku nebo také prosadíte, aby se to změnilo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

HZS: Hasiči předali požářiště v Českém Švýcarsku Správě národního parku

13:21 HZS: Hasiči předali požářiště v Českém Švýcarsku Správě národního parku

Hasičský záchranný sbor ČR dnes v 10:00 hodin předal požářiště v oblasti mezi obcemi Rynartice, Doln…