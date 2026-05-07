HZS: Hasiči předali požářiště v Českém Švýcarsku Správě národního parku

Protokolární předání za HZS Ústeckého kraje provedl jeho ředitel plk. Mgr. Martin Laníček, MBA. Za Správu NP České Švýcarsko převzali požářiště ředitel Petr Kříž a náměstek ředitele Radek Tekeljak. Požár je zlikvidovaný, v době předání nebyla známa žádná aktivní ohniska.
Během noci na požářišti intenzivně pršelo, což výrazně pomohlo stabilizovat situaci a usnadnilo dohašovací práce v komplikovaném terénu. I přesto hasiči během rána pokračovali v kontrole celé lokality. Na základě průzkumu pomocí dronů byla vytipována ještě některá obtížně přístupná místa v okolí Jahodové cesty, kde bylo potřeba provést rozhrabání a prolévání terénu. Zásah zajistila lezecká skupina z Děčína. Pravděpodobně se jednalo o kořenové hoření pod vrstvou popela.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
V ranních hodinách pokračovalo postupné stahování sil a prostředků ze zásahu. Nejprve byl požární poplach snížen na II. stupeň, v 9:02 hodin následně na I. stupeň požárního poplachu. Na místě zůstalo několik profesionálních a dobrovolných jednotek, které dokončovaly likvidační práce, balení techniky a úklid požářiště. V problematických úsecích bylo ponecháno dopravní vedení vody pro případ další potřeby.
„Předáním požářiště do rukou správy národního parku pro nás končí náročná fáze přímého boje s plameny. Ve zvládnutí požáru sehrály obrovskou roli zkušenosti z roku 2022 i ze zahraničních misí, společně s využitím efektivních prostředků leteckého hašení, specializované techniky a moderních technologií. V následujících dnech bude nicméně zásadní pokračovat v důsledném dohledu nad celou lokalitou,“ řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, genpor. Vladimír Vlček.
Správa národního parku zajistí monitoring lokality po dobu následujících 14 dnů. Připraveno je šest dohledových družstev jednotek dobrovolných hasičů, která budou lokalitu pravidelně kontrolovat.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku