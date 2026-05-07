Kupka (ODS): Alena Schillerová se do historie zapsala jako „rozbitá kalkulačka“

Neodpustím si krátký komentář k návrhu Aleny Schillerové na rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Dali byste usvědčenému žháři do ruky sirky?
Asi ne, protože by hrozil další požár. Tak proč by měla mít Alena Schillerová, která podepsala největší schodek rozpočtu v historii Česka, možnost navýšit deficit státního rozpočtu až o 240 miliard ročně? Bez projednání ve Sněmovně, jen na základě vlastního rozhodnutí?
Alena Schillerová se už do historie zapsala jako „rozbitá kalkulačka“. Tímto návrhem ale útočí na ještě smutnější zápis do historie - jako Dlužena von Bankrot.
