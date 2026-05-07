Kupka (ODS): Alena Schillerová se do historie zapsala jako „rozbitá kalkulačka“

07.05.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozvolnění rozpočtové odpovědnosti

Foto: Repro Týden v politice, ČT
Popisek: Martin Kupka

Neodpustím si krátký komentář k návrhu Aleny Schillerové na rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Dali byste usvědčenému žháři do ruky sirky?

Asi ne, protože by hrozil další požár. Tak proč by měla mít Alena Schillerová, která podepsala největší schodek rozpočtu v historii Česka, možnost navýšit deficit státního rozpočtu až o 240 miliard ročně? Bez projednání ve Sněmovně, jen na základě vlastního rozhodnutí?

Alena Schillerová se už do historie zapsala jako „rozbitá kalkulačka“. Tímto návrhem ale útočí na ještě smutnější zápis do historie - jako Dlužena von Bankrot.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Kupka , legislativa , ODS , rozpočtová odpovědnost , Schillerová

Úhrada škody

Vyzvali jste radní, aby uhradili způsobenou škodu České televizi. Proti tomu nic nemám, ale zajímá mě něco jiného. Proč politici nemusí hradit škody, které svým jednáním způsobili? Nebo aspoň co vím, tak nemusí. To vám přijde v pořádku nebo také prosadíte, aby se to změnilo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

