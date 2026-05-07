Konzervativní strana: 81. výročí ukončení 2. světové války v Evropě

„Pomáhat našim přátelům je v našem zájmu a je to také naše morální povinnost. Pomáhat našim nepřátelům je jak nemorální, tak hloupé. ... Měli by si rovněž uvědomit a připomenout Bismarckovu zásadu, že 'nikdo nikdy nezbohatne natolik, aby si nepřítele koupil ústupky'. Tuto starou moudrou zásadu si nepřipomněli pánové Chamberlain a Daladier v Mnichově. Zapomněli na ni patrně i stoupenci 'appeasementu' v dnešní době a 'realisté', kteří ovšem realitu neberou v potaz." (Josef Kalvoda, 1959)
Na tyto dny připadá výročí ukončení druhé světové války v Evropě. Konzervativní strana se připojuje k těm, kteří si tento den vítězství nad nacistickým totalitarismem připomínají. Je ale nutné si též uvědomit, že první velkou oporou a společníkem nacistů při jejich expanzi byli sovětští komunisté. Při této příležitosti ale musíme také doznat, že k oběma světovým válkám došlo zejména v důsledku hodnotového úpadku Západu. To, že náš dnešní blahobyt nás před příští možnou katastrofou nemusí ochránit, vidíme až příliš ostře nejpozději od února 2022. Byla to slabost Západu, která dodala ruskému agresorovi odvahu k útoku na Ukrajinu. Západní svět se zjevně nepoučil ze svého selhání, které umožnilo hitlerovskému Německu a stalinskému SSSR rozpoutat dosud největší válečný konflikt v dějinách lidstva.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Za to, že si Západ nebezpečí představované ruskou imperiální politikou nakonec uvědomil, patří náš dík předně našim polským spojencům. Destruktivní vnitřní kulturní války a fanatická honba za tzv. uhlíkovou neutralitou nás společensky i hospodářsky vyčerpávají a poutají naši pozornost natolik, že nám smrtelné nebezpečí hrozící ze strany putinovského Ruska unikalo. Budeme-li se i nadále vysilovat hledáním vnitřních problémů tam, kde ve skutečnosti téměř žádné nejsou, či podlamovat naše hospodářství ideologickými projekty typu Green Deal, nebudeme schopní účinně agresi čelit. Nezastaví-li progresivní levice útoky na společnosti zemí Západu, bude za případné příští kremelské agrese spoluodpovědná.
Blahobytem rozmazlené společnosti evropských zemí, které se dnes pod tlakem progresivní levice vydají cestou dalšího hodnotového rozvratu, zítra přijdou o své bezpečí a budou žít v bídě. Vybízíme proto vládu ČR, aby nesnižovala výdaje na obranu a aby se zasazovala o pokračování co nejširší a nejúčinnější pomoci Ukrajině. Patřičnou výši obranných výdajů lze jistě skloubit s jejich efektivním vynaložením. Nutnou podmínkou přitom je odmítnutí nároků vznášených novodobými woke jakobíny, neboť rozeštvávají společnost a devastují důvěru, bez které nelze účinně čelit žádné hrozbě, ani vnitřní ani vnější. Možná dnes neexistuje realistická cesta k úplnému odražení agresora a obnovení územní celistvosti Ukrajiny, možná nezbývá, než tady a teď akceptovat, že bude Kreml za svoji agresi odměněn. Pak je však nutné o to naléhavěji hledat cesty, jak zabránit opakování hrůz 2. světové války.
Za Konzervativní stranu
Jan Kubalčík
předseda
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.