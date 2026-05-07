ČEZ: V novém centru v Temelíně projdou speciálním výcvikem stovky techniků ročně

07.05.2026 10:25 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Jaderná elektrárna Temelín posiluje přípravu svých dodavatelských firem. V nedalekém Týně nad Vltavou zahájilo provoz nové Tréninkové a realizační centrum 2, které se zaměřuje na praktickou přípravu devíti klíčových technických profesí.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Nové centrum je určeno pro profese, jako jsou potrubáři, čerpadláři, armaturáři nebo technici přírubových spojů. Právě tyto odbornosti jsou klíčové při údržbě a modernizaci důležitých potrubních systémů elektrárny. Ročně by mělo branami centra projít více než sto techniků.

„Dodavatelé patří mezi klíčové články provozu našich jaderných elektráren. Naším úkolem je zajistit, aby každý pracovník, který vstupuje do technologických částí, stoprocentně rozuměl našim pravidlům a požadavkům na bezpečnost. V novém centru si lidé s praxí osvojí specifika práce přímo v jaderném prostředí,“ vysvětluje Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Teorie i praktické nácviky

Délka přípravy se odvíjí od konkrétní profese, zpravidla však jde o intenzivní kurzy v řádu jednotek dnů. Jako první zahájili výcvik potrubáři. Jejich dvoudenní program zahrnuje teoretickou část i praktický nácvik činností, jako je řezání, broušení potrubí či příprava úkosů. Prvním kurzem v těchto dnech procházejí čtyři pracovníci.

Výcvik je zakončen zkouškou, která se skládá z teoretických testů i praktického předvedení dovedností. Pouze úspěšní absolventi získají certifikát, který je opravňuje k výkonu prací na důležitých systémech elektrárny.

Jaderné elektrárny mají hned několik výcvikových center

V jaderných elektrárnách už fungují výcviková centra zaměřená na svařování a bezpečné provádění prací. ČEZ zároveň připravuje pracovníky i ve specializovaném Centru přípravy personálu.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 5,1 terawatthodiny elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Článek obsahuje štítky

centrum , ČEZ , energetika , Temelín , TZ , výcvik , JE

