Problém s bydlením, na který doplácíme všichni. Ombudsman Křeček vidí jen dvě cesty

Majitel bytu Miroslav Fišer z Ústí nad Orlicí se již několik měsíců marně snaží dostat ze svého bytu nájemníky, kteří přestali platit nájemné. Jejich nájemní smlouva dávno skončila. Majitel zaplatil právníka a ten nájemníkovi zaslal výzvu a k soudu vyklízecí rozkaz. Neplatiči však stále odmítají odejít.
Situace dospěla tak daleko, že majitel za ně musí hradit vodné a stočné, nájemníci si navíc obstarávají elektřinu černým odběrem přes prodlužovačku z chodby. Když se majitel po delší době do bytu dostal, čekal ho šok – byt byl ve špatném stavu a nájemníci se mu vysmívali, ať se dál soudí.
„TV Nova ve svém večerním zpravodajství odvysílala reportáž o problémech majitelů bytů a domů, kteří nemohou z těchto nemovitostí vystěhovat bývalé nájemníky, kteří tam již dávno nemají co dělat, a to i na základě rozhodnutí soudů. Zaznělo volání po dalším zpřísnění zákonů a exekucí,“ uvedl na svém facebookovém účtu veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.
Jde podle něj o „omílání téhož bez praktického výsledku“. „Hlavní problém je ve zdánlivě jednoduchém problému, totiž kam se má takový nájemce vystěhovat, pokud nemá vlastní byt, nemá možnost si jej – v dnešní bytové situaci – reálně opatřit a nechce jít do vyloučené lokality,“ podotkl ombudsman.
Křeček: Není u nás zvykem vystěhovávat na ulici
Připouští, že majitele to nezajímá. Uvádí, že „není u nás zvykem vystěhovávat na ulici rodiny s dětmi nebo staré lidi, kteří nemají kam jít“, což podle něj „brzdí“ zákonodárce, kteří nemohou v zákoně rozlišovat.
Bábek: Ať stát či obec převezme závazky neplatiče
Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů, generální ředitel a předseda dozorčí rady VZK Group a předseda Asociace podnikatelů a manažerů, na Křečkův post zareagoval. „Když stát či obec nemůže neplatiči zajistit jiné bydlení, a vystěhování na ulici je nelidské, ať stát či obec převezme závazky neplatiče. Není to ideální, ale možná pro všechny tři strany nejpřijatelnější. Neřeší to však problém, že majitel nemůže svobodně nakládat se svým majetkem,“ navrhl Bábek pod Křečkovým příspěvkem.
