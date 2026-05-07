Problém s bydlením, na který doplácíme všichni. Ombudsman Křeček vidí jen dvě cesty

07.05.2026 21:33 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Vystěhovávat na ulici rodiny s dětmi nebo staré lidi, kteří nemají kam jít, není v Česku zvykem. Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček upozorňuje, že na chybějící sociální bydlení doplácejí všichni, včetně majitelů bytů. Dokud stát či obec nenabídne alternativu, zůstávají s neplatícími nájemníky v pasti. Vlastníci bezmocně sledují, jak jim instituce nedokážou pomoci.

Problém s bydlením, na který doplácíme všichni. Ombudsman Křeček vidí jen dvě cesty
Foto: Repro ČT
Popisek: Ombudsman Stanislav Křeček

Majitel bytu Miroslav Fišer z Ústí nad Orlicí se již několik měsíců marně snaží dostat ze svého bytu nájemníky, kteří přestali platit nájemné. Jejich nájemní smlouva dávno skončila. Majitel zaplatil právníka a ten nájemníkovi zaslal výzvu a k soudu vyklízecí rozkaz. Neplatiči však stále odmítají odejít.

Situace dospěla tak daleko, že majitel za ně musí hradit vodné a stočné, nájemníci si navíc obstarávají elektřinu černým odběrem přes prodlužovačku z chodby. Když se majitel po delší době do bytu dostal, čekal ho šok – byt byl ve špatném stavu a nájemníci se mu vysmívali, ať se dál soudí.

„TV Nova ve svém večerním zpravodajství odvysílala reportáž o problémech majitelů bytů a domů, kteří nemohou z těchto nemovitostí vystěhovat bývalé nájemníky, kteří tam již dávno nemají co dělat, a to i na základě rozhodnutí soudů. Zaznělo volání po dalším zpřísnění zákonů a exekucí,“ uvedl na svém facebookovém účtu veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.

Jde podle něj o „omílání téhož bez praktického výsledku“. „Hlavní problém je ve zdánlivě jednoduchém problému, totiž kam se má takový nájemce vystěhovat, pokud nemá vlastní byt, nemá možnost si jej – v dnešní bytové situaci – reálně opatřit a nechce jít do vyloučené lokality,“ podotkl ombudsman.

Křeček: Není u nás zvykem vystěhovávat na ulici

Připouští, že majitele to nezajímá. Uvádí, že „není u nás zvykem vystěhovávat na ulici rodiny s dětmi nebo staré lidi, kteří nemají kam jít“, což podle něj „brzdí“ zákonodárce, kteří nemohou v zákoně rozlišovat. 

JUDr. Stanislav Křeček

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„V jiných zemích, Holandsku, Švýcarsku, pokud se zde musí takový nájemce vystěhovat a nemá kam jít, dostane okamžitě od obce nebo státu jiný, přiměřený sociální byt. Pokud toto neumožníme i u nás, máme dvě možnosti: povolit ‚americký‘ způsob, totiž okamžité vystěhování šerifem kohokoliv na ulici, nebo si stále stěžovat, jak to i přes rozsudky soudů u nás nejde,“ uzavřel svůj příspěvek.

Bábek: Ať stát či obec převezme závazky neplatiče

Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů, generální ředitel a předseda dozorčí rady VZK Group a předseda Asociace podnikatelů a manažerů, na Křečkův post zareagoval. „Když stát či obec nemůže neplatiči zajistit jiné bydlení, a vystěhování na ulici je nelidské, ať stát či obec převezme závazky neplatiče. Není to ideální, ale možná pro všechny tři strany nejpřijatelnější. Neřeší to však problém, že majitel nemůže svobodně nakládat se svým majetkem,“ navrhl Bábek pod Křečkovým příspěvkem.

 

Zdroje:

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/646997-pribeh-plny-bezmoci-mirek-se-nemohl-zbavit-neplaticiho-najemnika-v-byte-ho-cekal-sok

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

bydlení , Křeček , neplatiči , ombudsman , sociální bydlení , veřejný ochránce práv , Bábek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že rodinu s dětmi nelze vystěhovat na ulici, i když za bydlení neplatí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Úhrada škody

Vyzvali jste radní, aby uhradili způsobenou škodu České televizi. Proti tomu nic nemám, ale zajímá mě něco jiného. Proč politici nemusí hradit škody, které svým jednáním způsobili? Nebo aspoň co vím, tak nemusí. To vám přijde v pořádku nebo také prosadíte, aby se to změnilo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Bystroň osvobozen. Přelomový rozsudek v Německu

20:31 Bystroň osvobozen. Přelomový rozsudek v Německu

„Justice se odvrátila od Orwella zpět ke svobodě projevu,“ prohlásil europoslanec Petr Bystroň poté,…