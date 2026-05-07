Martin Production: „Kdo má rád…“ opět na náměstí jihočeských Nových Hradů

V sobotu 23. května 2026 od 18:00 se na náměstí v Nových Hradech uskuteční již 16. ročník tradičního benefičního koncertu „Kdo má rád…“. Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, primátorky Českých Budějovic Dagmar Parmové Škodové, starosty Prachatic Jana Bauera, starosty Nových Hradů Vladimíra Hokra a starosty Trhových Svinů Davida Štojdla.
Na pódiu se letos v Nových Hradech představí premiérově legendární klarinetista a saxofonista Felix Slováček, který právě v tento den oslaví své 83. narozeniny.
Felix Slováček s manželkou Dagmar Patrasovou
Dále zpěvák a producent tohoto koncertu Martin France, rocková zpěvačka Marcela Březinová, kantilénový zpěvák Bohuš Matuš, herečka a zpěvačka Eva Burešová, která se na tomto koncertu objeví také poprvé, muzikálová diva a herečka slovenského původu Vanda Károlyi, herečka a též muzikálová zpěvačka Michaela Tomešová, jihočeská zpěvačka a zdravotní sestra Maja Rose, talentovaný zpěvák Michael Malý a úplně mladý a začínající ženský pěvecký talent Georgia.
Jako překvapení se letos objeví mladá saxofonistka Natalisax. Celým koncertem opět provede moderátorka Michaela Doležalová. Celý výtěžek z koncertu bude opět věnován nemocnici v Prachaticích.
Vstup na akci je zdarma. V případě nepříznivého počasí se koncert bude přesouvat do Kulturního centra Máj.
