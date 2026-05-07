Martin Production: „Kdo má rád…“ opět na náměstí jihočeských Nových Hradů

07.05.2026 10:19 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Benefiční koncert „Kdo má rád…“ se letos opět uskuteční na náměstí jihočeských Nových Hradů. Letos během něj Felix Slováček oslaví 83. narozeniny.

Martin Production: „Kdo má rád…“ opět na náměstí jihočeských Nových Hradů
Foto: Martin Production
Popisek: Felix Slováček

V sobotu 23. května 2026 od 18:00 se na náměstí v Nových Hradech uskuteční již 16. ročník tradičního benefičního koncertu „Kdo má rád…“. Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, primátorky Českých Budějovic Dagmar Parmové Škodové, starosty Prachatic Jana Bauera, starosty Nových Hradů Vladimíra Hokra a starosty Trhových Svinů Davida Štojdla.

Na pódiu se letos v Nových Hradech představí premiérově legendární klarinetista a saxofonista Felix Slováček, který právě v tento den oslaví své 83. narozeniny.

felix

Felix Slováček s manželkou Dagmar Patrasovou

Dále zpěvák a producent tohoto koncertu Martin France, rocková zpěvačka Marcela Březinová, kantilénový zpěvák Bohuš Matuš, herečka a zpěvačka Eva Burešová, která se na tomto koncertu objeví také poprvé, muzikálová diva a herečka slovenského původu Vanda Károlyi, herečka a též muzikálová zpěvačka Michaela Tomešová, jihočeská zpěvačka a zdravotní sestra Maja Rose, talentovaný zpěvák Michael Malý a úplně mladý a začínající ženský pěvecký talent Georgia.

plakát

Jako překvapení se letos objeví mladá saxofonistka Natalisax. Celým koncertem opět provede moderátorka Michaela Doležalová. Celý výtěžek z koncertu bude opět věnován nemocnici v Prachaticích.

Vstup na akci je zdarma. V případě nepříznivého počasí se koncert bude přesouvat do Kulturního centra Máj.

Psali jsme:

Na benefici si přiťuknou burčákem Březinová, Nálepková i France
Již 15. ročník benefičního koncertu „Kdo má rád…“ podpoří děti z jihočeské prachatické nemocnice
Mají něco společného Březinová, France, nebo Batěk s knížaty?
"Milan Drobný 77+". Tak se jmenuje koncert, kterým oslaví narozeniny s pěveckými přáteli

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

kraj Jihočeský , kultura , benefice , Martin Production , TZ. Kdo má rád

Úhrada škody

Vyzvali jste radní, aby uhradili způsobenou škodu České televizi. Proti tomu nic nemám, ale zajímá mě něco jiného. Proč politici nemusí hradit škody, které svým jednáním způsobili? Nebo aspoň co vím, tak nemusí. To vám přijde v pořádku nebo také prosadíte, aby se to změnilo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: V novém centru v Temelíně projdou speciálním výcvikem stovky techniků ročně

10:25 ČEZ: V novém centru v Temelíně projdou speciálním výcvikem stovky techniků ročně

Jaderná elektrárna Temelín posiluje přípravu svých dodavatelských firem. V nedalekém Týně nad Vltavo…