České dráhy: Naposledy s Hydrou

Úplně poslední plánovaný vlak, obsloužený motorovým vozem řady 854, obsloužil dnes spoj číslo 19700 Kladno (4:11) – Rakovník (5:03). Jedná se o poslední plánované nasazení motorových vozů po více než 55 letech v provozu od jejich vyrobení na konci 60. let 20. století. Na trati Praha – Kladno – Rakovník budou nahrazeny částečně bezbariérovými motorovými vozy řady 814.2 Regionova označovanými jako „trio“.
Změna znamená přístupnost vlaků ČD na trati Praha – Kladno – Rakovník pro osoby se sníženou schopností pohybu, jako jsou osoby na vozíku, senioři, malé děti a další skupiny osob, které vyžadují bezbariérový nástup do vlaku. V budoucnosti budou na trať nasazeny elektrické bezbariérové vlaky. V rámci České republiky je konec motorových vozů řady 854 spojen s příchodem moderních motorových jednotek RegioFox, kterých bude v krátké době na našich tratích celkem 106.
Poslední plánovaný výkon motorových vozů řady 854 skončil, některé vozy jsou však nadále vedeny jako záloha a mohou na trať vyjet. Aktuálně se tak děje na jihu Moravy, kde pětice vozů obsluhuje spoje na trati Brno – Veselí nad Moravou. V rámci Středočeského kraje se předpokládá nasazení vozů 854 také na zahájení sezónního provozu do Bochova, kde se v první den očekává zvýšená frekvence cestujících.
Motorové vozy řady 854 vznikly modernizací motoráků řady 852 a 853, vyrobených na konci 60. let 20. století ve vagonce ve Studénce. Vozy byly v letech 1969 až 1972 nasazeny na mezistátní expres Vindobona Berlin – Praha – Vídeň a obsluhovaly vnitrostátní rychlíky, spěšné a osobní vlaky na neelektrizovaných tratích Čech a Moravy. V minulosti byly typické např. pro severní a východní Čechy nebo pro jižní Moravu. V letech 1997 až 2006 se uskutečnila jejich modernizace. Měly řadu přezdívek spojených s jejich provozem nebo technickým řešením, např. Vindobona, Hydra nebo Katr.
