Bystroň osvobozen. Přelomový rozsudek v Německu

07.05.2026 20:31 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Justice se odvrátila od Orwella zpět ke svobodě projevu,“ prohlásil europoslanec Petr Bystroň poté, co jej zemský soud v Mnichově osvobodil v případu satirické koláže s politiky. Soud dospěl k závěru, že nebylo prokázáno užití zakázaného nacistického pozdravu, a zrušil tak původní pokutu přesahující 11 tisíc eur.

Foto: Archiv
Popisek: Europoslanec Petr Bystroň (AfD)

Zemský soud v Mnichově zprostil obžaloby europoslance Petra Bystroně (AfD) v případu satirické fotomontáže, kterou sdílel na sociálních sítích. Odvolací soud tak zrušil rozsudek obvodního soudu z loňského října, který Bystroňovi uložil pokutu 11 250 eur za údajné šíření symbolů zakázaných organizací.

Soud první instance tehdy shledal, že koláž záběrů politiků se zdviženou paží napodobuje nacistický pozdrav. Odvolací senát však dospěl k opačnému závěru. Nepodařilo se prokázat, že by šlo o hitlerovský pozdrav.

Předsedkyně senátu přesto označila příspěvek za nevkusný. Zdůraznila však, že nevkusnost ještě neznamená trestný čin.

Justice se odvrátila od Orwella

Petr Bystroň, který je jediným mnichovským europoslancem AfD, rozhodnutí uvítal jako vítězství svobody projevu.

„Justice se dnes odklonila od orwellovského myšlení a vrátila se k principům svobody projevu. Renomovaní právní experti považovali odsouzení od samého počátku za vyloučené. Skutečnost, že celá věc zašla tak daleko a nakonec bylo nutné odvolací řízení, je varovným příběhem o politicky motivovaném systému spravedlnosti v Německu. Ukazuje, že musíme zůstat ostražití,“ sdělil politik serveru ParlamentníListy.cz.

Dodal, že před odsouzením varovala i Asociace evropských novinářů, a to kvůli předvídatelnému omezení svobody tisku. Tento osvobozující rozsudek je proto důležitý pro zachování svobody projevu v Německu. „Velký dík patří všem mým podporovatelům,“ uzavřel Bystroň své prohlášení.

Satirická koláž s hajlující Merkelovou

Kauza začala v roce 2022, kdy Bystroň zveřejnil koláž, která zobrazovala Angelu Merkelovou a další osoby se zdviženými pravicemi a která měla poukázat na blízkost některých německých politiků k ukrajinské vládě. Případ vyvolal širokou debatu o hranicích satiry, svobody slova a interpretaci historicky citlivých symbolů v Německu. Bystroň od počátku označoval stíhání za politicky motivované.

Rozsudek ještě není pravomocný, státní zastupitelství může podat další opravný prostředek.

