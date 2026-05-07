NPÚ: Medvěd Ludvík se symbolicky vrátil na náchodský zámek

07.05.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Návštěvníci náchodského zámku si mohou prohlédnout preparát medvěda Ludvíka, který byl nainstalován na arkádové chodbě v prvním patře hlavní budovy zámku.

Ludvík žil, spolu s medvědicí Dášou, od 6. března 1995 v upraveném zámeckém příkopě. Péče o medvědy byla zajišťována na základě dlouhodobé spolupráce mezi Městem Náchod, Národním památkovým ústavem - správou Státního zámku Náchod a odborníky ze ZOO Dvůr Králové.

Medvědice Dáša uhynula 25. října 2022. Po úhynu Ludvíka 23. ledna 2025 se Město Náchod rozhodlo tuto významnou část náchodské historie uchovat. Výsledkem je odborně zpracovaný dermoplastický preparát, který nyní rozšiřuje zámeckou expozici a připomíná příběh medvědů na náchodském zámku.

Článek obsahuje štítky

kraj Královéhradecký , Náchod , památka , medvěd , expozice , symbol , TZ , NPÚ

