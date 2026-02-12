Okamura (SPD): Chceme zpřísnění trestů za týrání zvířat, aby odpovídaly jejich utrpení

Vážené dámy a pánové.
Zpřísnění trestů za týrání zvířat je pro mě jedno ze zásadních témat, které dlouhodobě prosazujeme. Proto jsme navrhli tento bod na schůzi Poslanecké sněmovny, protože je pro nás, pro vládní koalici i pro mě osobně, nepřijatelné, aby kdokoliv ubližoval někomu, kdo se nemůže a nedokáže bránit. Týrání zvířat je nutné důrazně odsoudit, trestat a nedovolit.
Proto máme v programovém prohlášení naší vládní koalice uvedeno, že prosazujeme ochranu zvířat proti týrání. A právě proto ihned poté, co získala naše vláda důvěru Poslanecké sněmovny, tak neotálíme a na tomto tématu ihned pracujeme a pracujeme na rychlém a komplexním řešení. Konkrétně po mně vystoupí ministr zemědělství Martin Šebestyán, který má přípravu zákona v gesci a spolupracuje s poslankyní Lucií Šafránkovou a dalšími lidmi z koalice na tom, abychom tento návrh co nejdříve komplexně předložili.
Co se týče těch konkrétních kontur námi připravovaného zákona. Chceme zpřísnění trestů za týrání zvířat tak, aby skutečně odpovídaly závažnosti jejich utrpení. Chceme rychlejší a efektivnější postupy orgánů činných v trestním řízení. Chceme posílení kapacit a pravomocí veterinárních inspektorů a zvýšení jejich bezpečnosti při kontrolách.
Tomio Okamura
Chceme širší preventivní programy a osvětové kampaně v celém vzdělávacím systému, protože vzdělání je klíčem k dlouhodobému zlepšení. Chceme zavedení mechanismů pro rychlé odebrání zvířete z nevhodných podmínek bez zbytečných průtahů, chceme také kastrace opuštěných koček na obcích, posílení náhradní péče o týraná zvířata, dokončení registru psů a koček, a tak dále.
V této fázi je již náš legislativní záměr při přípravě zákona tak daleko, že jsme v podstatě ho schopni předložit do zákona v rámci projednávání ve Sněmovně v řádu již týdnů, velmi krátké době. A teď diskutujeme o tom, kdy a jak to tedy předložíme. Takže jsme připraveni, máme v podstatě hotovo a toto téma je pro nás zcela zásadní, protože jsme zásadně proti týrání zvířat a prosazujeme zpřísnění trestů za týrání zvířat.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
V tomto smyslu je také formulováno usnesení, které navrhujeme za vládní koalici tady do Poslanecké sněmovny a o kterém budeme za chvíli hlasovat. Je to usnesení odsuzující týrání zvířat.
Za prvé. Chceme, aby Poslanecká sněmovna jednoznačně odsoudila všechny formy týrání a nepřijatelného zacházení se zvířaty. Za druhé chceme vyjádřit hluboké znepokojení nad bezohledným jednáním osob, které týrají a způsobují extrémní utrpení zvířat a současně apelujeme na orgány činné v trestním řízení, aby takové případy rychle, důsledně a efektivně prošetřily a vyvodily odpovídající důsledky.
Také zdůrazňujeme, že tolerance k týrání a krutému zacházení se zvířaty často vede k další eskalaci asociálního chování a je v rozporu se základními etickými hodnotami naší společnosti. Zároveň podporujeme a zdůrazňujeme význam prevence a osvěty zaměřených na humánní zacházení se zvířaty, a to v rámci celého vzdělávacího systému a také zároveň vyjadřujeme respekt a podporu pomáhajícím organizacím, jednotlivcům, kteří se snaží o důslednou ochranu zvířat.
Závěrem, jak jsem říkal, toto usnesení, které naše vládní koalice navrhuje a které bude dnes tedy přijato našimi hlasy, většinovými hlasy, vládní koalice, tak to nebudou jenom prázdné teze, protože jak jsem říkal, zákon je v podstatě připraven. Pro nás je to prioritní téma. To, je toho důkazem. A prosím i ostatní poslance, jak opozici. Doufám, že aspoň v tomto nás podpoříte, abychom rychle podpořili zvýšení trestů za týrání zvířat a ochránili bezbranná zvířata.
Děkuju za pozornost.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.