Okamura (SPD): Chceme zpřísnění trestů za týrání zvířat, aby odpovídaly jejich utrpení

12.02.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Projev na 7. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. února 2026 k týrání zvířat

Okamura (SPD): Chceme zpřísnění trestů za týrání zvířat, aby odpovídaly jejich utrpení
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Vážené dámy a pánové.

Zpřísnění trestů za týrání zvířat je pro mě jedno ze zásadních témat, které dlouhodobě prosazujeme. Proto jsme navrhli tento bod na schůzi Poslanecké sněmovny, protože je pro nás, pro vládní koalici i pro mě osobně, nepřijatelné, aby kdokoliv ubližoval někomu, kdo se nemůže a nedokáže bránit. Týrání zvířat je nutné důrazně odsoudit, trestat a nedovolit.

Proto máme v programovém prohlášení naší vládní koalice uvedeno, že prosazujeme ochranu zvířat proti týrání. A právě proto ihned poté, co získala naše vláda důvěru Poslanecké sněmovny, tak neotálíme a na tomto tématu ihned pracujeme a pracujeme na rychlém a komplexním řešení. Konkrétně po mně vystoupí ministr zemědělství Martin Šebestyán, který má přípravu zákona v gesci a spolupracuje s poslankyní Lucií Šafránkovou a dalšími lidmi z koalice na tom, abychom tento návrh co nejdříve komplexně předložili.

Co se týče těch konkrétních kontur námi připravovaného zákona. Chceme zpřísnění trestů za týrání zvířat tak, aby skutečně odpovídaly závažnosti jejich utrpení. Chceme rychlejší a efektivnější postupy orgánů činných v trestním řízení. Chceme posílení kapacit a pravomocí veterinárních inspektorů a zvýšení jejich bezpečnosti při kontrolách.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Chceme širší preventivní programy a osvětové kampaně v celém vzdělávacím systému, protože vzdělání je klíčem k dlouhodobému zlepšení. Chceme zavedení mechanismů pro rychlé odebrání zvířete z nevhodných podmínek bez zbytečných průtahů, chceme také kastrace opuštěných koček na obcích, posílení náhradní péče o týraná zvířata, dokončení registru psů a koček, a tak dále.

V této fázi je již náš legislativní záměr při přípravě zákona tak daleko, že jsme v podstatě ho schopni předložit do zákona v rámci projednávání ve Sněmovně v řádu již týdnů, velmi krátké době. A teď diskutujeme o tom, kdy a jak to tedy předložíme. Takže jsme připraveni, máme v podstatě hotovo a toto téma je pro nás zcela zásadní, protože jsme zásadně proti týrání zvířat a prosazujeme zpřísnění trestů za týrání zvířat.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
3%
1%
hlasovalo: 42394 lidí

V tomto smyslu je také formulováno usnesení, které navrhujeme za vládní koalici tady do Poslanecké sněmovny a o kterém budeme za chvíli hlasovat. Je to usnesení odsuzující týrání zvířat.

Za prvé. Chceme, aby Poslanecká sněmovna jednoznačně odsoudila všechny formy týrání a nepřijatelného zacházení se zvířaty. Za druhé chceme vyjádřit hluboké znepokojení nad bezohledným jednáním osob, které týrají a způsobují extrémní utrpení zvířat a současně apelujeme na orgány činné v trestním řízení, aby takové případy rychle, důsledně a efektivně prošetřily a vyvodily odpovídající důsledky.

Také zdůrazňujeme, že tolerance k týrání a krutému zacházení se zvířaty často vede k další eskalaci asociálního chování a je v rozporu se základními etickými hodnotami naší společnosti. Zároveň podporujeme a zdůrazňujeme význam prevence a osvěty zaměřených na humánní zacházení se zvířaty, a to v rámci celého vzdělávacího systému a také zároveň vyjadřujeme respekt a podporu pomáhajícím organizacím, jednotlivcům, kteří se snaží o důslednou ochranu zvířat.

Závěrem, jak jsem říkal, toto usnesení, které naše vládní koalice navrhuje a které bude dnes tedy přijato našimi hlasy, většinovými hlasy, vládní koalice, tak to nebudou jenom prázdné teze, protože jak jsem říkal, zákon je v podstatě připraven. Pro nás je to prioritní téma. To, je toho důkazem. A prosím i ostatní poslance, jak opozici. Doufám, že aspoň v tomto nás podpoříte, abychom rychle podpořili zvýšení trestů za týrání zvířat a ochránili bezbranná zvířata.

Děkuju za pozornost.

Psali jsme:

Okamura (SPD): Green Deal a snižování emisí CO2 jsou zbytečné
Okamura (SPD): Zdržujete nás od práce
Okamura (SPD): Zavedeme kontrolu politických neziskových organizací
Okamura (SPD): Green Deal EU je obrovským vyhazováním peněz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Okamura , sněmovna , SPD , týrání zvířat , 7. schůze , 12.2

Zastáváte se Babiše

V mnohém s vámi souhlasím, ale nemyslíte, že by se měl postavit Macinkovi? Udělal to jen tak napůl. Proč Macinkovi tolerujete jeho chování? Vy s ním snad nemáte problém? Nebojíte se, že to může poškodit koalici jako celek?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Je předseda Ústavního soudu Baxa skutečně nezávislý?

14:41 Vondráček (Svobodní): Je předseda Ústavního soudu Baxa skutečně nezávislý?

Komentář předsedy Svobodných Libora Vondráčka