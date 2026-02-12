Šafránková (SPD): Způsob, jakým zacházíme se zvířaty, vypovídá o úrovni naší civilizace

Projev na 7. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. února 2026 - Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k odsouzení týrání zvířat

Šafránková (SPD): Způsob, jakým zacházíme se zvířaty, vypovídá o úrovni naší civilizace
Foto: Zuzana Koulová
Popisek: Lucie Šafránková, poslankyně SPD

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vám na úvod nejprve všem poděkovala, že se dnešní schůze věnuje opravdu tomuto mimořádně důležitému bodu, jako je odsouzení týrání zvířat a posílení jejich ochrany v České republice.

Já jsem moc ráda, a to zdůrazňuji, jsem opravdu velmi ráda, že na základě naší koaliční iniciativy má i opozice zájem o tomto tématu jednat. A doufám, že alespoň na tomto tématu budeme všichni ve shodě. Ochrana zvířat proti týrání je důležitý bod našeho vládního programu. Jde o téma, které hluboce zasahuje každého z nás, kteří věříme v etické hodnoty, lidskost a odpovědnost vůči těm nejzranitelnějším.

K tomuto tématu mě osobně vede celý život. Zvířata jsou od mého narození přirozenou součástí, ať už jde o hospodářská nebo domácí. Vždy jsem považovala humánní zacházení s nimi za samozřejmost a prioritu, i proto jsem pak vystudovala střední veterinární školu. Péče o zvířata pro mě nikdy nebyla jen otázkou odbornosti, ale především otázkou hodnot a také velké dávky empatie. Bohužel realita, kterou nejenom dneska vidíme, je znepokojivá.

V médiích se čím dál častěji objevují případy, které šokují veřejnost a které by nás jako zákonodárce měli přimět k jasné a důrazné reakci. Před několika dny jsme byli svědky brutálního případu v Litoměřicích. Dva mladíci zavřeli bezbrannou kočku do sušičky, spustili ji, nechali ji trpět a celé její umírání si natáčeli a následně nechali její bezvládné tělo ještě pokousat psem. To není krutost, to je chladná exhibice násilí - a právem tento případ vyvolalo obrovské pobouření veřejnosti.

V Teplicích se právě projednává případ utýraného jezevčíka. Malý pes, zcela odkázaný na člověka, dlouhodobě zbavovaný potravy a vody, zavřený na balkoně postupně chřadl a slábl, až zemřel. Jeho případ dnes řeší soud.

Máme i případy, kdy už soudy rozhodly. Žena, která umučila dva psy zavřené v klecích bez vody, potravy a napadené infekcí až zemřeli velmi trýznivou smrtí hlady a žízní ve vlastních výkalech, byla odsouzena k jednomu roku vězení. Při kontrole množírny...

Děkuji vám, pane předsedající. Při kontrole množírny koček v Brně, kde desítky zvířat žily v otřesných podmínkách, byly veterinární inspektorky fyzicky napadeny a jedna z nich byla kopnuta do hlavy.

Lidé, kteří se snaží chránit zvířata, dnes někdy riskují i vlastní bezpečí, a to nejsou ojedinělé případy. Veterinární orgány evidují každoročně stovky podnětů na možné týrání zvířat - od domácích mazlíčků přes množírny až po hospodářská zvířata. A vedle těch mediálně známých existují i případy, o kterých se nemluví. Tisíce zvířat mohou trpět v nevhodných podmínkách, za zdmi bytů, na dvorech, ve stájích, v klecích - bez kamery, bez svědků, bez hlasu, bez možnosti se bránit.

Troufám si říct, že i dnes, právě teď v tuhle chvíli, jsou v některých koutech naší republiky místa, kde zvířata trpí v tichosti opravdu v hrůzostrašných podmínkách.

A k tomu už nemůžeme a nesmíme přece dál mlčet. Naše společnost si nemůže dovolit být k těmto věcem lhostejná. Tolerance k týrání zvířat netrápí jen bezbranné tvory. Podle mnoha odborníků je krutost vůči zvířatům často předstupněm dalšího násilného a asociálního chování. Způsob, jakým zacházíme se zvířaty, vypovídá o úrovni naší civilizace. Dnešní usnesení proto necílí jenom na symbolické, byť důrazné odsouzení týrání zvířat, ale má být jasným signálem, že chceme systémovou změnu a že už připravujeme konkrétní a komplexní opatření, jako je zpřísnění trestů za týrání zvířat tak, aby skutečně odpovídaly závažnosti jejich utrpení, rychlejší a efektivnější postupy orgánů činných v trestním řízení, posílení kapacit a pravomocí veterinárních inspektorů a zvýšení jejich bezpečnosti při kontrolách, širší preventivní programy a osvětové kampaně v celém vzdělávacím systému, protože vzdělávání je klíčem k dlouhodobému zlepšení.

Nebo zavedení mechanismů pro rychlé odebrání zvířete z nevhodných podmínek bez zbytečných průtahů, což je opravdu nesmírně důležitý bod. Dále kastrace opuštěných koček na obcích, posílení náhradní péče o týraná zvířata a také konečně dokončený registr psů a koček. Tato opatření nejsou rozhodně přehnaná, ani nejsou emotivní reakcí, jsou nezbytná. A již tady měla být dávno. A já jsem nesmírně ráda, že naše vládní koalice se na tomto tématu shodla, že neváhá okamžitě jednat a že už nyní i s panem ministrem zemědělství, panem Šebestyánem, pracujeme na jednotlivých konkrétních opatření ch, která povedou k maximální eliminaci těchto odporných činů.

Proto vás chci požádat o podporu tohoto usnesení, protože ochrana zvířat přece není okrajové téma. Je to otázka hodnot , odpovědnosti a také je to otázka toho, jakou společností chceme být. Jinak já v podrobné rozpravě, jak už jsem avizovala, navrhnu usnesení, které zní:

Poslanecká sněmovna za prvé jednoznačně odsuzuje všechny formy týrání a nepřijatelného zacházení se zvířaty, za druhé vyjadřuje hluboké znepokojení nad bezohledným jednáním osob, které týrají a způsobují extrémní utrpení zvířat a současně apeluje na orgány činné v trestním řízení, aby takové případy rychle, důsledně a efektivně prošetřily a vyvodily odpovídající důsledky. Za třetí zdůrazňuje, že tolerance k týrání a krutému zacházení se zvířaty často vede k další eskalaci asociálního chování a je v rozporu se základními etickými hodnotami naší společnosti. Za čtvrté podporuje a zdůrazňuje význam prevence a osvěty zaměřených na humánní zacházení se zvířaty, a to v rámci celého vzdělávacího systému. A za páté vyjadřuje respekt a podporu pomáhajícím organizacím i jednotlivcům, kteří se snaží o důslednou ochranu zvířat.

Děkuji.

