Správa železnic: Do české železnice letos zamíří rekordních 72 miliard

Peníze poputují do projektů, které výrazně zlepší každodenní cestování, 20 miliard se vynaloží na údržbu tratí. Rekonstrukcemi za stovky milionů projdou další nádražní budovy, do zvýšení bezpečnosti přejezdů půjde tři čtvrtě miliardy korun. Hned několik tratí se dočká elektrizace.
Ještě na jaře začne stavba patnáctikilometrového úseku z pražské Ruzyně do Kladna. Jde o nejdelší etapu projektu Praha – Letiště – Kladno, z velké části povede v nové stopě a vlaky zde budou díky narovnaným obloukům a elektrizaci jezdit rychlostí až 145 km/h.
Rozběhne se modernizace úseku z Plzně přes Nýřany do Chotěšova, který se stane součástí moderní trati ze západočeské metropole do Bavorska, a začne dlouho připravovaná přestavba železničního uzlu Ostrava. Opravy se letos dočká poslední trať zasažená povodněmi na podzim roku 2024, z Opavy do Kravař.
Odstartuje rekonstrukce vytíženého úseku z Kolína do Kutné Hory, která díky Hlízovské spojce odstraní křížení tras hlavního koridoru z Prahy na Moravu se směrem na Havlíčkův Brod. Začnou práce na revitalizaci a elektrizaci trati z Nýřan do Heřmanovy Huti, trolejového vedení se dočká také úsek z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna.
Podmínkou skutečného zahájení projektů je schválení státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně.
