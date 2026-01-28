Správa železnic: Do české železnice letos zamíří rekordních 72 miliard

28.01.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vysoké tempo obnovy železnice pokračuje, Státní fond dopravní infrastruktury na ni v letošním roce poskytne 72,2 miliardy korun.

Správa železnic: Do české železnice letos zamíří rekordních 72 miliard
Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Peníze poputují do projektů, které výrazně zlepší každodenní cestování, 20 miliard se vynaloží na údržbu tratí. Rekonstrukcemi za stovky milionů projdou další nádražní budovy, do zvýšení bezpečnosti přejezdů půjde tři čtvrtě miliardy korun. Hned několik tratí se dočká elektrizace.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

97%
1%
0%
2%
hlasovalo: 7670 lidí

Ještě na jaře začne stavba patnáctikilometrového úseku z pražské Ruzyně do Kladna. Jde o nejdelší etapu projektu Praha – Letiště – Kladno, z velké části povede v nové stopě a vlaky zde budou díky narovnaným obloukům a elektrizaci jezdit rychlostí až 145 km/h.

Rozběhne se modernizace úseku z Plzně přes Nýřany do Chotěšova, který se stane součástí moderní trati ze západočeské metropole do Bavorska, a začne dlouho připravovaná přestavba železničního uzlu Ostrava. Opravy se letos dočká poslední trať zasažená povodněmi na podzim roku 2024, z Opavy do Kravař.

Odstartuje rekonstrukce vytíženého úseku z Kolína do Kutné Hory, která díky Hlízovské spojce odstraní křížení tras hlavního koridoru z Prahy na Moravu se směrem na Havlíčkův Brod. Začnou práce na revitalizaci a elektrizaci trati z Nýřan do Heřmanovy Huti, trolejového vedení se dočká také úsek z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna.

Podmínkou skutečného zahájení projektů je schválení státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně.

tab

Psali jsme:

Správa železnic: Modernizace Masarykova nádraží pokračuje
Správa železnic: Téměř 7000 zásahů hasičů, nejvíc jim daly zabrat cisterny s benzenem
Správa železnic: Budoucí tunel mezi Dejvicemi a Veleslavínem získal zelené razítko EIA
Správa železnic: Rok 2026 - nejdelší úsek železnice na letiště i trať do Bavorska

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

doprava , investice , modernizace , železnice , TZ , správa železnic

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Není vám líto, že v čele strany není žádná žena?

Proč jste nekandidovala třeba vy? Známá jste dost. A jak vůbec hodnotíte nové vedení? Myslíte, že díky němu obnovíte váš dřívější úspěch a slávu strany? Já se trochu bojím, že ne. Podle mě to není až taková změna a chybí výraznější lídr a jako ženu mě mrzí i ta absence žen ve vedení

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Správa železnic: Do české železnice letos zamíří rekordních 72 miliard

16:08 Správa železnic: Do české železnice letos zamíří rekordních 72 miliard

Vysoké tempo obnovy železnice pokračuje, Státní fond dopravní infrastruktury na ni v letošním roce p…