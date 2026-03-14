Hrušínský vyjel na Klempíře. Zašel ještě dál

Po sociálních sítích koluje video, na němž se ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský vyjadřuje na adresu Oty Klempíře. Nijak lichotivě.
„Já Oto Klempíře neberu vůbec nijak. A myslím, že by měl zalézt a neukazovat se. A už bych o něm rád dál nevedl řeč. Protože je to StBák, je to udavač kamarádů. Co je to za člověka? To je jako kdybychom si říkali, jestli Karel Čurda je fajn člověk a jestli má nějaký přínos pro lidstvo. Nemá žádný,“ zdůraznil Hrušínský s odkazem na jméno českého udavače Karla Čurdy, který měl za druhé světové války na svědomí mnoho československých vlastenců. Včetně Gabčíka s Kubišem.
„Jako víte co, já si myslím, že ti lidé skutečně překračují hranice vkusu. Že neznají slovo stud. Ve chvíli, kdy vidíte, jak Tomio Okamura anebo tenhleten Klempíř se jdou poklonit památce Jana Palacha. No tak, co k tomu dodat? To je opravdu chucpe," doplnil.
K vládě Andreje Babiše se dlouhodobě staví kriticky. A přesto nemá pocit, že by Česko s koalicí ANO, SPD a Motoristů bylo nesvobodnou zemí.
„I přes tu vládu, která není můj šálek čaje, kterou máme v současné době, tak hlavně co se svobody slova, myšlení, pohybu, jakékoliv svobody týče, jsme jednou z nejvyspělejších zemí na světě,“ řekl Hrušínský.
Své vyjadřování k veřejnému dění vysvětlil tím, že je to jeho občanská povinnost. „Občas se k tomu vyjadřuju nebo píšu, protože chci i sám tím málem, co můžu já jako občan dělat, přispět k tomu, abychom tu svobodu neztratili,“ uvedl principál.
Současné dění ve světě v něm prý vyvolává obavy. „To, co se děje dneska v Americe, to mi také hlava nebere. Opravdu žijeme v době, kdy se znovu, pro mě z naprosto nepochopitelných důvodů, vrací fašismus. To můžeme vidět jak v Rusku, tam v současné době nejvíc, ale možná i v té Americe,“ dodal v podcastu Hovory u Gregora.
