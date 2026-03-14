Hrušínský vyjel na Klempíře. Zašel ještě dál

14.03.2026 20:55 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ředitel Divadla Na Jezerce Hrušínský se rozpovídal o ministrovi kultury za Motoristy Otovi Klempířovi a předsedovi Poslanecké sněmovny Tomio Okamurovi.

Foto: repro Youtube, tan
Popisek: Ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský

Po sociálních sítích koluje video, na němž se ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský vyjadřuje na adresu Oty Klempíře. Nijak lichotivě.

„Já Oto Klempíře neberu vůbec nijak. A myslím, že by měl zalézt a neukazovat se. A už bych o něm rád dál nevedl řeč. Protože je to StBák, je to udavač kamarádů. Co je to za člověka? To je jako kdybychom si říkali, jestli Karel Čurda je fajn člověk a jestli má nějaký přínos pro lidstvo. Nemá žádný,“ zdůraznil Hrušínský s odkazem na jméno českého udavače Karla Čurdy, který měl za druhé světové války na svědomí mnoho československých vlastenců. Včetně Gabčíka s Kubišem. 

„Jako víte co, já si myslím, že ti lidé skutečně překračují hranice vkusu. Že neznají slovo stud. Ve chvíli, kdy vidíte, jak Tomio Okamura anebo tenhleten Klempíř se jdou poklonit památce Jana Palacha. No tak, co k tomu dodat? To je opravdu chucpe," doplnil. 

K vládě Andreje Babiše se dlouhodobě staví kriticky. A přesto nemá pocit, že by Česko s koalicí ANO, SPD a Motoristů bylo nesvobodnou zemí.

„I přes tu vládu, která není můj šálek čaje, kterou máme v současné době, tak hlavně co se svobody slova, myšlení, pohybu, jakékoliv svobody týče, jsme jednou z nejvyspělejších zemí na světě,“ řekl Hrušínský.

Své vyjadřování k veřejnému dění vysvětlil tím, že je to jeho občanská povinnost. „Občas se k tomu vyjadřuju nebo píšu, protože chci i sám tím málem, co můžu já jako občan dělat, přispět k tomu, abychom tu svobodu neztratili,“ uvedl principál.

Současné dění ve světě v něm prý vyvolává obavy. „To, co se děje dneska v Americe, to mi také hlava nebere. Opravdu žijeme v době, kdy se znovu, pro mě z naprosto nepochopitelných důvodů, vrací fašismus. To můžeme vidět jak v Rusku, tam v současné době nejvíc, ale možná i v té Americe,“ dodal v podcastu Hovory u Gregora.

Psali jsme:

Pane Okamuro, potrestejte Hrušínského, Holubovou a další. Principál dostal dopis a pustil ho ven
Čtvrtníček, Dejdar, Trojan. Umělci vylézají s radami k volbám
Hrušínský, Marhoul, Dědeček a další. Co minuta, to Západ, EU a odmítání Babiše
Milion chvilek vyrazil do ulic. Nelíbí se mu, jak by mohly dopadnout volby

 

Další články z rubriky

Český krmelec a napálené střední vrstvy. Profesor Keller nahlíží do ekonomické inventury

15:35 Český krmelec a napálené střední vrstvy. Profesor Keller nahlíží do ekonomické inventury

NEKOREKTNĚ S KELLEREM Inventura aneb Kam jsme došli? Tak se jmenuje bilance vývoje naší země od roku…