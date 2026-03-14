„Legitimní cíl.“ Válka na Ukrajině by se mohla propojit s Íránem

14.03.2026 21:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Zatímco státy Perského zálivu kvůli íránským dronovým útokům žádají o pomoc Ukrajiny, Íránci podle serveru Kyiv Post hrozí, že pokud Ukrajinci urychleně nepřestanou státům na Blízkém východě a Američanům a Izraelci pomáhat, stanou se legitimním cílem íránských dronů.

Foto: Z archivu Štěpána Kotrby
Popisek: Protidronový jammer

Íránci se zlobí na Ukrajince. Za to, že státům Blízkého východu, a především Američanům a Izraelcům, pomáhají s obranou proti íránským dronovým útokům. Byli to přitom sami Íránci, kteří na počátku války svým způsobem učili Ukrajince, jak se bránit, protože íránské továrny poskytovaly Rusům sebevražedné drony Šahíd, s nimiž se museli Ukrajinci nějak vypořádat. A musí se s nimi vypořádávat dodnes. I když se výroba původně íránských modelů dronů přesunula do Ruska. Modely vyrobené v Rusku se nyní nazývají Geran a Geran-2.

Podle Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU) bylo k září 2025 proti Ukrajině vypuštěno téměř 50 000 bezpilotních letounů Šahíd různých typů. První útok se odehrál v září 2022. Masivní letecké útoky, do kterých bylo zapojeno 100, 200 a často až 400 a dokonce 700 dronů Šahíd současně, však začaly zhruba na přelomu let 2024 a 2025.

 

Podle některých médií bylo k březnu 2026 proti Ukrajině vypuštěno téměř 57 000 bezpilotních letounů tohoto typu. Tento dron byl vyvinut v Íránu na počátku tisíciletí jako jednoduchý a levný dron pro masové použití. Jeho cena byla asi 20 000 dolarů, což z něj dělalo jednu z nejlevnějších zbraní tohoto typu, upozornil server Kyiv Post.

Na sociálních sítích kolují videa, která ukazují, jak Íránci odpalují drony a rakety především proti americkým cílům na Blízkém východě. Rusové prý drony Šahíd notně vylepšily a dnešní model Geran 2 už nemá s původní platformou mnoho společného. Kyiv Post tvrdí, že ve své kategorii je Geran 2 impozantní zbraní.

Ukrajina a Írán

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

