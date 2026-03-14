Zelení: Vláda bojuje proti chudým

14.03.2026 22:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k zrušení Agentury pro sociální začleňování

Zrušení Agentury pro sociální začleňování není úspora. Je to boj proti chudým. Vláda, která škrtá v sociální infrastruktuře, nešetří. Pouze přesouvá obrovské sociální a finanční náklady na bedra budoucích vlád a na lidi, kteří už teď počítají každou korunu. Skutečně odpovědná politika naopak ví, že investice do sociální soudržnosti, prevence a odborné pomoci je tou nejnávratnější investicí, jakou může stát udělat.

Proč je zrušení Agentury bojem špatné řešení? Nahrávka obchodníkům s chudobou: Tam, kde chybí systémová sociální práce a podpora státu, nastupují lichváři, majitelé předražených ubytoven a obchodníci s chudobou. Ti na zrušení Agentury a oslabení sociální práce vydělají nejvíc.

Falešná úspora, která nás bude stát miliardy

Ušetřit pár desítek milionů na provozu Agentury je ekonomický nesmysl. Neřešená chudoba generuje obrovské náklady – v podobě kriminality, zničeného zdraví, nezaměstnanosti, dětí končících v ústavní péči a ztraceného ekonomického potenciálu celých generací. Zaplatíme za to všichni, a to i s úroky.

Proč je Agentura pro sociální začleňování důležitá? Dává obcím know-how, které samy nemají. Chudoba, dluhy, bytová nouze nebo segregace ve školách jsou složité strukturální problémy. Běžná radnice nemá kapacity ani odbornost na to, aby je vyřešila sama.

Agentura funguje jako expertní partner – přijede do města, zmapuje situaci, propojí školu, policii, neziskovky, úřad práce a sociálku a vytvoří funkční plán, jak situaci řešit.

Přináší peníze do regionů: Agentura obcím přímo pomáhá dosáhnout na evropské i národní dotace. Pomáhá financovat terénní pracovníky, asistenty do škol, sociální bydlení nebo dluhové poradny. Bez této pomoci by stovky milionů korun nikdy nedoputovaly tam, kde jsou nejvíc potřeba.

Řeší příčiny, ne jen následky: Zatímco populisté nabízejí jen represi a vyhánění chudých lidí za hranice města, agentura přináší koncepční řešení. Ví, že pokud nevyřešíme bydlení a vzdělání dětí z vyloučených lokalit, problém se jen přesune jinam a zhorší.

Psali jsme:

Zelení: Smíšené týmy jsou prokazatelně efektivnější
Ferčíková Konečná (Zelení): Agresivní algoritmy sítí znají jenom zisk a vliv
Svárovská (Zelení): Pomoc a diplomacie nejsou vyhozené peníze
Zelení: Jediné divadlo, které nám zůstane, je česká vláda

