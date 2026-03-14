Prokšanová (KSČM): Komunisté zdaleka neřekli své poslední slovo

15.03.2026 6:03 | Monitoring
autor: PV

Výsledek předvolebního průzkumu pro KSČM kolem 2,5 % je signálem politické vytrvalosti.

Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

V podmínkách ideologického tlaku, marginalizace a dlouhodobé antikomunistické kampaně ukazuje, že komunistická tradice v české společnosti nezanikla. Až moc jsme si zvykli hodnotit relevanci komunistické strany podle předvolebních průzkumů.

Ty sice mohou být jakýmsi lakmusovým papírkem nálady ve společnosti, ale nevypovídají zhola nic o jejích materiálních podmínkách, o tom, jak lidé žijí, s čím jsou nespokojeni. Lidé totiž často volí politické síly, které jdou ve výsledku proti jejich zájmům, ale neuvědomují si to, protože vysoce propracovaný marketing nás dokáže zručně opít rohlíkem.

Z mého pohledu tedy nelze význam komunistického hnutí, reprezentovaného komunistickou stranou, posuzovat pouze mechanickým procentem, ale především v kontextu společenských podmínek. A tak se z posledního průzkumu agentury NMS, který dává KSČM 2,5 %, není třeba hroutit. Je zkrátka nutné ho číst v širším politickém rámci současné české společnosti.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Především je třeba vzít v úvahu dlouhodobý tlak, kterému komunistické hnutí čelí. Politická a mediální hegemonie vládnoucí třídy se snaží komunistickou myšlenku systematicky delegtimizovat a kriminalizovat, mimo jiné i prostřednictvím legislativních nástrojů, jako je rozšiřování výkladu §403 trestního zákoníku. Tato atmosféra politické šikany vytváří prostředí, v němž je otevřená identifikace s komunistickou politikou trestána nejen zákonem, ale i společenskými normami.

Za druhé je nutné připomenout, že KSČM prošla v posledních letech volebním oslabením, které se v čase reprodukuje i tím, že lidé mají tendenci volit silné strany ze strachu z propadnutí hlasu. Přesto se ukazuje, že KSČM disponuje stabilním voličským jádrem, které nezmizelo ani po odchodu z Poslanecké sněmovny. Právě existence takového jádra je klíčová. Znamená, že v české společnosti nadále existuje segment nespokojených pracujících, kteří jsou otevřeni systémové kritice kapitalismu. A to není málo.

Výsledek kolem 2,5 % je pro mě jakýmsi signálem politické vytrvalosti. V podmínkách ideologického tlaku, marginalizace a dlouhodobé antikomunistické kampaně ukazuje, že komunistická tradice v české společnosti nezanikla. KSČM zůstává politickým subjektem, se kterým je třeba počítat, zejména v období rostoucích sociálních nerovností a krizí kapitalistického systému.

Jinými slovy: Komunisté v české politice zdaleka neřekli poslední slovo. Historie dělnického hnutí opakovaně ukazuje, že i relativně malé, ale ideově pevné jádro může v období společenských otřesů sehrát významnější roli, než jakou naznačují momentální volební statistiky.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

