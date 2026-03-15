Zwyrtek Hamplová: Lidé mají opět věřit, protože si to někdo přeje?

15.03.2026 8:05 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na prohlášení Ursuly von der Leyenové, že ústup od jádra byla chyba

Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Aha… A nástupu na energetické plochy na polích a turbíny pár set metrů od bydlení bez komplexních vědeckých argumentů mají lidé opět věřit? Protože si to někdo přeje? A kdo vyslovuje pochybnosti, toho je třeba nazývat dezinormátory?

Proberme se… Všichni… Evropa by měla konečně opravdu zmoudřet a začít myslet. A vyprovodit ty, kteří ji trvale, arogantně a diktátorsky ničí svými výmysly, které v rámci světa neobstojí. Tato dáma s utajenými (!!!) sms ohledně vakcín za miliardy už dávno neměla být ve funkci. A když přiznala teď tento závěr, to už musí být ten průšvih opravdu obrovský.

Tedy, tuto dámu a spol. vyprovodit a všechna ta tvrzení ohledně Green Dealu svěřit do rukou věrohodným vědcům všech oborů. A do té doby stop akceleračním zónám a zajistit zavčas dodávky všeho, co Evropa potřebuje, aby “žila”.

Pokud toto přiznání nestačí už všem, aby přestali vždy jen věřit, ale žádali vždy jasná vědecká fakta, patří také do propadliště evropských dějin. Jdeme totiž s takovými lidmi s celou Evropou ke dnu. Chce to prostě lidi zcela nové generace.

A nemluvím o věku, ale o skutečné inteligenci a analytických schopnostech. Ne arogantních diktátorech jediných pravd…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
