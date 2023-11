Správa železnic: Nejen Masaryčka, Smíchov a Královo Pole. Stavební boom na české železnici pokračuje

reklama

Kromě přestavby Masarykova a smíchovského nádraží v hlavním městě začne i celková modernizace v brněnském Králově Poli. Stavět se ale začne také na řadě dalších míst napříč republikou, odstartují tři desítky nových staveb. Do další fáze příprav postoupí rovněž projektování vysokorychlostních tratí, pracovat se bude na 100 km nových tratí.

„Rozpočet na příští rok nám umožní udržet vysoké tempo modernizace železnic. Rychlým tempem bude pokračovat též příprava vysokorychlostních tratí nebo instalace evropského zabezpečovače ETCS, říká ministr dopravy Martin Kupka a dodává: „Už krátce po Novém roce zahájíme klíčové stavby v pražském železničním uzlu, které přinesou výrazně vyšší komfort cestování včetně pohodlného přestupu na další druhy dopravy. Svoji podobu zcela změní Masarykovo a smíchovské nádraží, stejně jako frekventovaná stanice v brněnském Králově Poli.“

„Na začátku příštího roku dokončíme velké rekonstrukce hned několika nejvýznamnějších nádražních budov. Hotová bude renovace interiérů historické Fantovy budovy na hlavním nádraží v Praze, stejně tak skončí práce v Českých Budějovicích a Plzni. Naplno se naopak rozběhne obnova dalšího památkově chráněného objektu, a to na hlavním nádraží v Pardubicích,“ doplňuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Jak dodává, obyvatelé města ocení dokončení rozsáhlé rekonstrukce tamního železničního uzlu a současně otevření nové zastávky Pardubice centrum.

Stavby, zahajované v roce 2024

Kromě výše uvedených staveb začne rovněž rekonstrukce koridorového úseku z Lipníka nad Bečvou do Drahotuší. Na západě Čech přejde do fáze realizace výstavba nové trati z Plzně do Stodu a modernizace stávající trati mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem. Dále odstartuje celková rekonstrukce hlavního nádraží v Hradci Králové, ve východních Čechách bude důležitou akcí i elektrizace a rekonstrukce trati z Týniště nad Orlicí do Solnice. Stavební práce čekají úsek podkrušnohorské magistrály mezi Kyjicemi a Chomutovem. Celkovou renovací projdou nádraží v Chrastavě a Hrádku nad Nisou na Liberecku.

Na Vysočině se naplno rozběhnou práce ve Vlkově u Tišnova a návazném úseku do Křižanova a také mezi Přibyslaví a Pohledem. Ve stejném regionu zahájíme modernizaci stanice Jihlava město. Na Moravě je třeba zmínit přestavbu stanice Kyjov a úseku mezi brněnskými Židenicemi a Černovicemi. V řeči čísel se nově zahájí rekonstrukce 59 km tratí, na dalších 39 km práce nadále poběží. Ještě letos bude dokončeno 89 zmodernizovaných kilometrů tratí.

Anketa Podporujete stávku ČMKOS? Podporuji. Je šance, že to něco změní 83% Podporuji, ale bude to k ničemu 13% Nepodporuji 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8379 lidí

Opravy a údržba

Na opravy a údržbu tratí půjde v příštím roce stejně jako letos 20 miliard korun. Největší akcí bude celková obnova šumavské trati z Nové Pece do Černého Kříže. Významná budou rovněž cyklická údržba trati Praha-Hostivař – Votice a trakčního vedení mezi Lysou nad Labem a Starou Boleslaví, díky tomu bude možné předejít případným závadám. Celkovou opravou pak projdou tratě z Olomouce do Prostějova a z Poříčan do Nymburka.

Nádražní budovy

Správa železnic aktuálně rekonstruuje 65 nádražních budov. Celková obnova čeká v roce 2024 například objekty v Ostravě-Vítkovicích, Lovosicích, Jaroměři, Bečově nad Teplou, Čáslavi, Jihlavě, Hlinsku v Čechách nebo Ústí nad Labem-Střekově. Na hlavním nádraží v Mladé Boleslavi pak začne vznikat zcela nová budova.

ETCS

Pokračuje instalace evropského zabezpečovače ETCS. Letos jím byly vybaveny tratě Ústí nad Orlicí – Lichkov, Beroun – Plzeň – Cheb a Přerov – Česká Třebová, aktuálně je tak tento systém na 903 kilometrech tratí. V příštím roce se začne s instalací v úsecích Pardubice – Hradec Králové, Praha – Milovice a Votice – České Budějovice.

Příprava vysokorychlostních tratí

Příprava vysokorychlostních tratí bude pokračovat stejným tempem jako letos. Z plánovaného počtu 700 km se v současnosti projektuje už plná polovina budoucí sítě. V příštím roce se pak počítá se zahájením projektové přípravy u dalších více než 100 km vysokorychlostních tratí.

V tomto roce Správa železnic dokončila dokumentaci pro územní rozhodnutí úseku VRT Jižní Morava mezi Modřicemi a Šakvicemi. Zbývá dokončit stejnou dokumentaci pro prodloužení tohoto úseku do Rakvic. Pokročila příprava obou úseků VRT Moravská brána mezi Prosenicemi a Ostravou, kde projektování míří do finále.

Na trati z Prahy do Drážďan projektujeme úsek Praha – sjezd Lovosice a rovněž českou část přeshraničního Krušnohorského tunelu. Další příprava je limitována aktualizací Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů. Ty by měly o rezervách pro trasy VRT rozhodnout v příštím roce.

O stabilizaci koridorů pro VRT budou rozhodovat také zastupitelstva Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. To se dotkne příprav tratí na Vysočině a jižní Moravě a přeshraničního úseku z Bohumína do Polska.

Bilance aktuální stavební sezóny

Ke zlepšení plynulosti dopravy na koridorech přispělo letošní dokončení rekonstrukce traťových úseků Velim – Poříčany, Soběslav – Doubí u Tábora, Sudoměřice u Tábora – Votice, Praha-Smíchov – Praha-Radotín, Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí, další části přerovského uzlu a také výstavby bezbariérového přístupu na nástupiště v Roudnici nad Labem.

Končí i práce mezi Dětmarovicemi, Petrovicemi u Karviné a státní hranicí s Polskem. Hotovo hlásí stavbaři rovněž v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, v Plzni mezi tamním hlavním nádražím a Koterovem, dále v Semilech a Rožnově pod Radhoštěm.

Závěr roku je navíc ve znamení řady zrekonstruovaných budov. Práce už skončily v Písku, těsně před dokončením jsou ve Světlé nad Sázavou, v Karviné hl. n., Kravařích ve Slezsku a Sokolnicích-Telnici.

Současně pokračuje realizace projektu železnice na letiště. Naplno běží modernizace úseků Praha-Bubny – Praha-Výstaviště a Kladno – Kladno-Ostrovec. Krátce před vyhlášením je tendr pro stavbu Praha-Ruzyně – Kladno. Od roku 2025 se pak plánuje přestavba tří úseků mezi novou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Ruzyně, výstavba zcela nové trati z Prahy-Ruzyně na Letiště Václava Havla a novostavba stanice přímo na letišti.

Psali jsme: Správa železnic: Architektonická studie nového trojkolejného mostu na Výtoni Správa železnic: Sbíráme zkušenosti s ETCS pro budoucí provoz na koridorech Správa železnic posiluje ochranu před kybernetickými útoky, spouští nové dohledové centrum Správa železnic: Celostátní kampaň připomíná 238 obětí loňských nehod na železnici a vyzývá k respektování pravidel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE