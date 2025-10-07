Správa železnic: Nový mapový portál k trati na letiště - dotazy i připomínky na jednom místě

07.10.2025 22:03 | Tisková zpráva

Správa železnic spustila geografický informační portál o projektu moderní trati mezi Prahou, Letištěm Václava Havla a Kladnem.

Správa železnic: Nový mapový portál k trati na letiště - dotazy i připomínky na jednom místě
Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Interaktivní aplikace, takzvaný GIS portál, nabízí podrobný pohled na technická řešení a zároveň dává občanům možnost aktivně se na přípravu projektu ptát a posílat připomínky. Geografický informační systém poskytuje přehled o plánovaném vedení trati, technických detailech a vlivu stavby na okolí. Uživatel tak vidí, jestli budou koleje vedené v zářezu, tunelu či na náspu, kde jsou navržena protihluková opatření či jaký bude dopad na silniční síť. Údaje jsou průběžně aktualizovány, k dispozici tak budou i informace o průběhu samotné výstavby.

Ke konkrétním místům na mapě či k celé stavbě lze připojit komentář, dotaz nebo návrh. Projektový tým je vyhodnotí a pokud je to ještě možné, může podle relevantních podnětů plány případně upravit. V anonymní podobě jsou připomínky dostupné všem návštěvníkům portálu, projektanti a odborníci Správy železnic na ně odpovídají přímo v aplikaci. Projekt GIS portálu vznikl ve spolupráci s projekční společností AFRY, která vede i participace s veřejností.

„S interaktivními mapovými portály už máme dobré zkušenosti například z přípravy vysokorychlostních spojení či tratí na Mladoboleslavsku. Systém nám umožňuje o stavbách s veřejností aktivněji komunikovat. Náměty lidí nám pomáhají reagovat na konkrétní připomínky a potřeby v dané lokalitě,“ říká Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ Správy železnic.

Železniční trať Praha – Letiště – Kladno výrazně zlepší dopravní propojení mezi hlavním městem, mezinárodním letištěm a dynamicky se rozvíjejícím regionem Kladenska. Každý den cestují z této oblasti do metropole desítky tisíc lidí a právě modernizace železničního spojení jim nabídne rychlejší, pohodlnější a ekologičtější alternativu.

GIS portál je dostupný ZDE.

Podrobnosti o projektu Praha – Letiště – Kladno a aktuální informace jsou na webu ZDE.

