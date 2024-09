Správa železnic může projektovat modernizaci tratí v Královéhradeckém kraji

„Po letech úsilí a jednání mám obrovskou radost, že začnou projekční práce na modernizaci klíčových tratí v Královéhradeckém kraji. Pro mě a celý tým krajského odboru dopravy to znamená velké zadostiučinění a pro cestující v regionu také reálný výhled na rychlejší cestování na trase Praha – Hradec Králové – Wroclaw do několika let. Součástí připravovaných dílčích projektů je modernizace a zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří, modernizace trati mezi Jaroměří, Českou Skalicí a Náchodem včetně výstavby tzv. Vysokovské spojky. Počítá se také s modernizací úseku z Náchoda do Meziměstí až na státní hranice. Právě desetiletí opomíjený projekt Vysokovské spojky je naprosto klíčový pro zkrácení cestování mezi Hradcem a Broumovem a je nejkratší možnou variantou pro rychlé spojení mezi Prahou a Varšavou. Osobně tuto klíčovou investici léta prosazuji i při jednání s ministry dopravy i dalšími zástupci státu a jeho organizací,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

V rámci železničních investic Správa železnic kromě modernizací a zdvoukolejnění tratí počítá také s dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení, zvýšení rychlosti, modernizací železničních stanic a zavedením systému ETCS L2.

Správa železnic začne připravovat zadání na zpracování záměrů projektů a dokumentací pro povolení všech tří uvedených staveb. Realizace se předpokládá postupně v letech 2029 až 2032.

Souběžně se připravuje rovněž zřízení železniční stanice Česká Metuje s plánovanou realizací v letech 2026 a 2027, které umožní zvýšení kapacity trati a tím zavedení dalších vlaků.

Po ukončení modernizace budou vytvořeny podmínky pro naplnění plánovaných provozních konceptů jak v oblasti dálkové, tak i regionální dopravy včetně posílení mezinárodních spojů do polské Wroclawi.