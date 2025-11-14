Státní pozemkový úřad dokončil pozemkové úpravy v Bousíně

„Pozemkové úpravy mají obrovský potenciál stát se základem pro další projekty, které rozvíjejí místní komunity a krajinu. SPÚ v rámci pozemkových úprav vymezil pozemky pro vznik Aleje svobody, a právě díky tomu mohla vzniknout důstojná připomínka historie Drahanské vrchoviny. Alej je mostem mezi generacemi – vysázeli ji potomci obyvatel, kteří byli z této oblasti kdysi nuceně vysídleni,“ uvedla Petra Kazdová, tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Bousín a Repechy, které probíhaly v letech 2019–2025, umožnily vznik aleje jako nového interakčního prvku. Ta navazuje na příběh 33 obcí Drahanské vrchoviny, vysídlených během druhé světové války. Každý z nově vysazených stromů nese jméno jedné z těchto vesnic, aby připomínal jejich osud i sílu návratu místních obyvatel po válce.
Strom č. 1, zasazený ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem, starostkou obce Monikou Tmé a zástupci SPÚ Romanem Brnčalem a Jiřím Koudelkou, byl věnován památce vysídlené obce Bousín. Strom č. 71 bude napříště připomínat dokončení pozemkových úprav a úsilí o obnovu zdejší krajiny.
Pozemkové úpravy mají v těchto projektech zásadní roli. V Bousíně umožnily vyčlenit pozemky pro Alej svobody a přirozeně propojit zemědělskou krajinu s historií místa. „Právě o to se SPÚ ve svých projektech dlouhodobě snaží – navazovat na historické souvislosti krajiny a současně vytvářet nové prvky, které zlepšují její fungování a vzhled. Kromě vymezení nových opatření tak SPÚ do krajiny vrací historické polní cesty, obnovuje zeleň, vodní plochy a nádrže tam, kde dříve přirozeně existovaly,“ doplnila Kazdová.
Tento projekt je jen jedním z mnoha realizovaných v Olomouckém kraji. Od roku 1991 bylo v kraji dokončeno celkem 195 komplexních pozemkových úprav. Na jejich základě úřad vybudoval 98 ha protierozních opatření, 121 ha vodohospodářských opatření (např. tůně, mokřady, zadržovací příkopy), 499 ha ekologických opatření a 288 km polních cest.
autor: Tisková zpráva