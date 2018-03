Tma jako ohrožený druh: Hodina Země upozorňuje i na nutnost omezit světelné znečištění

Sobota, 24. března 2018 od 20:30 do 21:30. To je den a čas konání letošního ročníku Hodiny Země. Na 60 minut se tak po celém světě ponoří do tmy památky, úřady nebo ulice. Jedná se o mezinárodní akci, která má upozornit na klimatické změny. V ČR ji spolufinancuje Státní fond životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zároveň iniciovalo řešení problematiky světelného znečištění. Tu projednává vláda.

Do Hodiny Země, kterou v roce 2007 zavedl Světový fond na ochranu přírody, se zapojují obce, firmy i jednotlivci. V ČR tak např. zhasne na hodinu osvětlení památek v centru Opavy, radničních soch v Českých Budějovicích, tma bude dominovat i na Větruši v Ústí nad Labem nebo kolem kaple svatého Václava v Brně. Další města a obce vypnou na hodinu veřejná osvětlení. K Hodině Země se připojí také hvězdárna v Jičíně, kde mohou zájemci pozorovat noční oblohu stejně jako Galileo Galilei před 410 lety, tzn. dalekohledy bez použití el. energie. Zároveň se zde budou promítat filmy o světelném znečištění, kterým se intenzivně zabývá i MŽP.

„My jsme se spolu s ostatními dotčenými rezorty a subjekty pustili nejenom do diskuze o světelném znečištění, ale i do přípravy konkrétních úkolů, které mají jeho negativní dopady eliminovat. Nově by se např. technické parametry správného osvětlování měly zahrnovat do dotačních titulů na výměnu veřejného osvětlení, bude nutné zabývat se světelnou zátěží způsobenou dopravní infrastrukturou nebo zvýšit povědomí o škodlivém vlivu modré složky světla na naše zdraví,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle předsedy odborné skupiny pro světelné znečištění České astronomické společnosti Pavla Suchana vysvítíme ročně z České republiky do vesmíru, tedy do špatných směrů, zhruba 2 miliardy korun. Vyrábíme tak elektrickou energii, kterou nepotřebujeme, zvyšujeme podíl CO2, světlem oslňujeme a obtěžujeme okolí, místo abychom svítili účelně pouze na silnice a chodníky. „Hodina Země je skvělou příležitostí, jak alespoň na hodinu zažít noční prostředí, jaké zažívali naši předci. Spojuje se tu apel na energetické úspory a obranu nočního životního prostředí. Zatímco ve dne je pro nás zásadní, abychom byli co nejvíce na světle, tma v noci je pro zdraví člověka, pro ochranu životních podmínek v přírodě i pro pohled na noční oblohu nesmírně důležitá. A přitom je dnes jakýmsi ohroženým druhem. Omezením světelného znečištění nikdo neprohrává, naopak všichni vyhrávají. Tak do toho!“ dodává Pavel Suchan.

Na upoutávku k Hodině Země se podívejte zde.

autor: Tisková zpráva