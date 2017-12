Třetí ročník Jedu na dřeň našel letos 1008 potenciálních dárců kostní dřeně

Jedu na dřeň 2017 končí. Třetí ročník přidal k výsledkům z minulých dvou let 1008 nových nadějí na život. Projekt tak Český národní registr dárců obohatil o 2260 lidí, což statisticky znamená 19 zachráněných životů.

Největším vítězstvím v životě je zachránit život někoho jiného

Každý rok je v ČR zjištěno více než 1100 případů leukemie. To vychází na více než 3 denně. Najít vhodného dárce dřeně je pro pacienty klíčové, každý 4. nemocný svého dárce nenajde. Český národní registr dárců dřeně dosud eviduje 76 000 registrovaných lidí. To je zhruba 0,6 % populace. Pro srovnání - v Německu je v registru dárců zapsaných 6 % lidí. Tým Jedu na dřeň už 3 roky hledá hrdiny pro život takový, jaký je.

Kde se jelo na dřeň letos

Už od dubna hledal tým Jedu na dřeň nové potenciální zachránce života pro Český národní registr dárců dřeně. Tým 2017 vyrazil na Motoristické slavnosti Legendy v Praze (208 nově registrovaných), Mistrovství světa v motocrossu v Lokti (117 nově registrovaných), setkání motorkářů Keep Respect v Kladrubech (84 nově registrovaných), Barum Czech Rally (276 nově registrovaných), Czech Truck Prix v Mostě (101 nově registrovaných), Den otevřených dveří Continental Barum (97 nově registrovaných), Votum Centrum odškodnění Brno (123 nově registrovaných).

Jedu na dřeň 2017 v číslech:

10 lidí v týmu

6700 najetých kilometrů po ČR

více než 10 000 oslovených lidí

statisticky 8 zachráněných životů

Už 3 roky hledají nové naděje na život

Tým Jedu na dřeň poprvé vyrazil mezi lidi v roce 2015, kdy na Barum Czech Rally Zlín našel 571 potenciálních dárců za pouhé 4 dny. Rok 2016, který se rozrostl o odběry na Czech Truck Prix v Mostě, přivedl do registru 681 lidí. Letos jsme kromě Mostu a Zlína přidali další 4 výjezdy s výsledným počtem 1008 nadějí na život. Iniciativa Jedu na dřeň tak Český národní registr dárců obohatila o 2260 lidí, což statisticky znamená 19 zachráněných životů.

Kdo jel na dřeň v roce 2017

„Posláním naší společnosti VOTUM je pomoci lidem v těžkých a nečekaných životních situacích. Partnerstvím s kampaní Jedu na dřeň se nám rozšiřují možnosti, jak ještě více pomáhat a k tomu zachraňovat lidské životy.“ (Iva Cacáková, generální manažerka a prokuristka Votum Centrum odškodnění)

„V našich závodnících podporujeme fair play jednání. Spravedlnost, podpora a pomoc druhému v nouzi jsou základními vlastnostmi správného jezdce, který si je potom odnáší do reálného života, ve kterém je zúročí. Život s námi ale fair play nehraje a onemocnět leukémií může kdokoliv z nás. Proto jsme i v letošním roce podpořili tento smysluplný projekt, díky kterému může být zachráněn nejeden lidský život.“ (Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR)

„Může se to stát komukoliv – dítěti, dospělému, mladému, staršímu. Ze zdravého se člověk tak nečekaně stane hematoonkologicky nemocným… Transplantace kostní dřeně má báječnou schopnost vrátit ho zpět do plnohodnotného života. Jde však o to mít pro pacienta vhodného dárce!“ (Daniel Pagáč, ředitel Českého národního registru dárců dřeně)

autor: Tisková zpráva