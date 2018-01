Tripartita projednala programové prohlášení vlády

Hlavním bodem dnešního rokování bylo programové prohlášení vlády a z něj vycházející priority pro nacházející období.

Premiér Andrej Babiš ujistil sociální partnery, že s nimi chce nadále udržovat aktivní sociální dialog. Poukázal také na to, že by rád vytvořil v pracovních týmech tripartity větší prostor pro diskuzi sociálních partnerů. Premiér Andrej Babiš zároveň uvedl, že chce prohloubit spolupráci centrální tripartity a jednotlivých krajských a hospodářských rad. Tripartitní spolupráce bude rovněž pokračovat na mezinárodní úrovni.

„Naše vláda považuje dialog se sociálními partnery za velice důležitý. Dnes jsme měli první setkání a já ho hodnotím velice pozitivně, protože naše programové prohlášení, které jsme předložili a které se samozřejmě ještě dopracovává, má většinovou podporu. Zdůraznil jsem naše priority, mezi které patří prosazení digitálního Česka, čerpání evropských fondů, chceme být aktivní v Evropské unii a prosazovat naše zájmy, chceme strategický investiční program. Stěžejní je pro nás důchodová reforma, kde chceme diskutovat o základní výměře důchodů a zlepšit tak život seniorů. Chceme začít i s reformou státu včetně boje s lichvou, regulace cen a mimo jiné posílení bezpečnosti,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Odbory při prvním jednání tripartity přivítaly záměr úpravy penzí, minimální mzdy nebo strategii Digitální Česko. Zaměstnavatelé kvitovali slib dobudování jaderných elektrárenských bloků a prvky podporující proaktivní hospodářský růst a konkurenceschopnost.

Programové prohlášení vlády

Vláda Andreje Babiše chce řešit důchody a důchodovou reformu. Vláda chce přijmout novelu zákona o důchodovém pojištění, která by zvýšila základní výměru důchodu na deset procent průměrné mzdy. Tato novela by také navýšila důchod o 1000 korun lidem, kteří se dožijí 85 let věku. Zaměstnanci v náročných profesích získají možnost dřívějšího odchodu do důchodu. Vláda bude také bojovat proti byrokracii a chce digitalizovat státní správu. V plánu vlády jsou rovněž masivní investice a snižování daní. Mělo by dojít ke snížení DPH u vodného a stočného, stravovacích služeb, točeného piva anebo služeb s vysokým podílem lidské práce. Vláda také plánuje zavedení jednoduššího daňového systému a systému on-line zpracovávání daňových přiznání.

Vláda plánuje zrušit superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhne novou sníženou sazbu. Plánem je také růst platů učitelů, které by měly vzrůst do roku 2021 na 150 procent stávající výše. Vláda má v plánu stabilizovat právní prostředí v oblasti bydlení a bude usilovat o vybudování dostupného nájemního bydlení pro všechny cílové skupiny občanů.

Otázka vystoupení z Evropské unie není pro vládu aktuálně tématem. Vláda také sděluje, že problematika přesídlování uprchlíků musí zůstat v kompetenci jednotlivých členů EU. Vládní kabinet bude usilovat, aby Česká republika byla aktivním a sebevědomým členem EU, který bude jasně formulovat své názory a prosazovat své zájmy. Kabinet bude také prosazovat úsilí o snižování rizik terorismu.

Vláda se chce soustředit na fungování nemocnic a úspory ve zdravotnictví. Prioritou vlády bude energetická politika, odstraňování ekologických škod a nakládání s nerostnými surovinami a to s maximální výnosností pro stát. Kabinet chce rovněž do čtyř let zprovoznit 210 kilometrů dálnic. Kabinet také dokončí práci na nových pravidlech občanskoprávního i trestního řízení a zavede nový exekuční řád i zákon o hromadných žalobách. Vláda bude rovněž postupně navyšovat rozpočet pro obranu a zabývá se i otázkou výstavby nové vládní čtvrti.

autor: Tisková zpráva