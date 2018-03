Tým silniční bezpečnosti: Systém eCall sníží počty obětí nehod o 4 %

V Evropské unii každoročně zemře při nehodách více než 25 000 osob, dalších zhruba 135 000 lidí utrpí těžké zranění. Podle švédských odborníků by každá osmá oběť dopravních nehod mohla žít, pokud by byla včas dopravena do nemocnice.

Jedním z nadějných opatření, jak citelně snížit počty zbytečně zemřelých, je veřejný systém tísňového volání eCall. „V městských oblastech by měl snížit dobu příjezdu záchranářů na místo neštěstí až o 40 % a ve venkovských oblastech dokonce o polovinu. To by mělo snížit počty obětí nehod o 4 % a počty těžce zraněných o 6 %. Navíc včasné nahlášení vzniku dopravních nehod napomůže snížit náklady spojené s výskytem dopravních kongescí, a to o 3 až 17 %,“ uvádí Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Systém bude povinně instalován od 31. března letošního roku do všech nových typů osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel (o celkové hmotnosti do 3 500 kg). K plnému rozšíření služby systému eCall do všech vozidel obou kategorií bude docházet pozvolna, u typů vozidel, které budou schváleny před 31. březnem 2018, existuje možnost dovybavit je tímto systémem na základě dobrovolnosti. Cena instalace systému do vozidla nebude podle Evropské komise stát více než 100 eur, při masivnějším rozšíření bude postupně klesat. „O pomoc si automobil vybavený systémem eCall zavolá automaticky. Nicméně jeho řidič může přivolat pomoc i jiným motoristům, jejichž vozidlo není automatickým tísňovým voláním vybaveno, ale také zraněným cyklistům nebo chodcům. Systém totiž může být aktivován i manuálně, stisknutím tlačítka SOS na palubní desce, což zajistí propojení s dispečinkem tísňového volání a nahlášení celé události,“ upřesňuje Roman Budský.

Systém bude jako veřejná služba tísňového volání v rámci celé Evropské unie zdarma. Organizace činnosti systému tísňových služeb zůstává plně v pravomoci jednotlivých členských států. Odhadované náklady na modernizaci center tísňového volání činí v průměru cca 1,1 milionu eur na členský stát. Dá se očekávat, že volání ze systému eCall budou přijímána ve stávajících centrech tísňového volání. Nárůst provozních nákladů spojených se zaváděním nového systému eCall by tak měl být marginální.

autor: Tisková zpráva