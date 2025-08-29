Kavij (KSČM): Kabinetu Petra Fialy nepomůže již ani svěcená voda

30.08.2025 6:03 | Monitoring

Ukrajinská vlajka je po třech letech z Národního muzea konečně fuč.

Kavij (KSČM): Kabinetu Petra Fialy nepomůže již ani svěcená voda
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Přestože ministr kultury Martin Baxa (ODS) na Twitteru své rodné strany ODS dlouhodobě své vládní příznivce ujišťoval, že ukrajinská vlajka na Národním muzeu zůstane, sílící strach z volebního debaklu vládních stran zapříčinil, kterak se Národní muzeum stalo první vlaštovkou, kde došlo k sundání ukrajinské vlajky.

Nově vzniklé vládě nic nestojí v cestě nejen k sundání ukrajinských vlajek z dalších budov státních institucí, ale především prosazení kroků k deukrajinizaci České republiky. Nejedná se přitom jen o  přehodnocení otázky více než štědré podpory ukrajinským běžencům. Inspiraci si může vzít u nového polského prezidenta Karola Nawrockiho.

Náš prezident, automat na podpisy agent Pávek, stejně jako v minulosti se i tentokrát rád přizpůsobí!

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Mgr. Miroslav Kavij

