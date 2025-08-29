Přestože ministr kultury Martin Baxa (ODS) na Twitteru své rodné strany ODS dlouhodobě své vládní příznivce ujišťoval, že ukrajinská vlajka na Národním muzeu zůstane, sílící strach z volebního debaklu vládních stran zapříčinil, kterak se Národní muzeum stalo první vlaštovkou, kde došlo k sundání ukrajinské vlajky.
Nově vzniklé vládě nic nestojí v cestě nejen k sundání ukrajinských vlajek z dalších budov státních institucí, ale především prosazení kroků k deukrajinizaci České republiky. Nejedná se přitom jen o přehodnocení otázky více než štědré podpory ukrajinským běžencům. Inspiraci si může vzít u nového polského prezidenta Karola Nawrockiho.
Náš prezident, automat na podpisy agent Pávek, stejně jako v minulosti se i tentokrát rád přizpůsobí!
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV