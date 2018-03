Týmy ADAC GT Masters si otestují mostecký okruh 5. a 6. dubna

„Jezdci se měli původně seznámit s dráhou a otestovat techniku už 17. a 18. března. Nepříznivé počasí a sníh na dráze však záměr znemožnily. Dohodli jsme se proto na novém termínu, týmy přijedou do Mostu na dvoudenní testování ve čtvrtek 5. dubna. Vstup do areálu autodromu je po oba testovací dny pro diváky bezplatný,“ uvedl obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

ADAC GT Masters vyvrcholí sobotním a nedělním hodinovým mistrovským závodem. V autech se vystřídají dvoučlenné posádky pilotů. Na start se postaví speciály Audi R8 LMS, BMW M6 GT3, Corvette C7 GT3-R, Lamborghini Huracán GT3, Mercedes AMG GT3, Ferrari 488 GT3, Honda NSX GT3 nebo Porsche 911 GT3-R. V Audi se například představí český tým ISR Igora Salaquardy, který angažoval jako jezdce svého syna Filipa a Němce Franka Stipplera.

S předstihem si okruh mosteckého autodromu vyzkoušel za volantem své černé závodní audiny právě Filip Salaquarda. Se členy týmu přijel na sever Čech už ve čtvrtek 22. března, využil tak výhody krátké dojezdové vzdálenosti z Čestlic u Prahy, kde má tým zázemí. „Loni jsem tu jel závod gétéček. Okruh jsem si tak osvěžil po deseti letech. Jsou nové obrubníky, v části trati asfalt. Okruh nyní lépe vyhovuje i vozům GT3. Věřím, že určitou výhodou by pro mě domácí závod být mohl,“ svěřil se Filip v průběhu testování.

Závodní víkend na konci dubna v Mostě nabídne divákům i další tři vložené závody: ADAC TCR, GT 4 Central European Cup a obnovený okruhový seriál Octavia Cup. Na testování pořádané agenturou Kateyama dorazí do Mostu týmy všech těchto mezinárodních sérií.

Návštěvníci závodního víkendu nebudou ošizeni ani o zajímavý doprovodný program. Hlavní atrakci obstará letecká akrobatická show úspěšného účastníka světového šampionátu Red Bull Air Race Master Class Petra Kopfsteina. Program zahrnuje i autogramiádu jezdců či pit walk – účast na startovním roštu těsně před startem jednotlivých závodů. Chybět nebudou atrakce pro nejmenší se zázemím na dětském dopravním hřišti.

autor: komerční tisková zpráva