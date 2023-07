ÚOHS: Dodavatelé energií zkrátili po zásahu úřadu dobu platnosti konkurenční doložky

reklama

Úřad prošetřoval výše jmenované soutěžitele kvůli podezření z uzavírání dohod narušujících soutěž, když společnosti VORAGO HOLDING a Optimal-Energy v roce 2021 v souvislosti s prodejem podílu ve společnosti Dobrá Energie, s. r. o., uzavřely konkurenční doložku s nabyvatelem EPET, že nebudou nadále uzavírat se zákazníky společnosti Dobrá Energie, s. r. o., smlouvy o dodávce elektřiny nebo zemního plynu a nezahájí dodávku do takových odběrných míst. Tato „ochranná doba“ měla původně trvat až sedm let, avšak po zahájení šetření Úřadu ji soutěžitelé dodatkem snížili na tři roky. I to však bylo v rozporu s unijním právem, které připouští v obdobných případech doložku maximálně na dobu dvou let.

Po zahájení správního řízení ze strany Úřadu navrhli účastníci řízení závazky spočívají ve zkrácení ochranné doby na dva roky. Úřad následně vyhodnotil návrh závazku jako dostatečný pro ochranu hospodářské soutěže a správní řízení zastavil.

