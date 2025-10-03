ÚOHS: Zástupci úřadu jednali o veřejné podpoře v Bruselu

Místopředseda Petr Solský vedl delegaci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která se zúčastnila včerejšího jednání High Level Fóra pro veřejnou podporu v sídle Evropské komise v Bruselu.

Jednání zahájila výkonná místopředsedkyně Evropské komise Teresa Ribera, která má v portfoliu hospodářskou soutěž a veřejnou podporu. Místopředsedkyně Ribera zdůraznila potřebu udržení jednotných evropských pravidel veřejné podpory, rovných podmínek na jednotném evropském trhu a zachování globální konkurenceschopnosti evropských podniků. Současně zmínila aktuální iniciativy v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu na podporu dostupného nájemního bydlení, společné evropské projekty v oblasti kritických léčiv a připravovanou novelu nařízení o blokových výjimkách, tzv. GBER.

V následné diskuzi členské státy vyjádřily svoje pozice k budoucím úpravám pravidel veřejné podpory. Česká delegace podpořila další zjednodušení pravidel veřejné podpory včetně urychlení procesů schvalování veřejných podpor.

