ÚVN nacvičovala ve spolupráci s policií ochranu měkkých cílů

Cvičeni mělo mimo jiné prověřit připravenost zaměstnanců ÚVN na tři typy krizových situací, včetně útoku tzv. aktivního střelce. „Hlavním cílem tohoto nácviku bylo nejen otestovat efektivitu interních krizových postupů v ÚVN, ale také připravit zaměstnance na zvládání klíčových dovedností, jako je rychlé rozhodování, spolupráce v týmu a přizpůsobení se neočekávaným změnám v průběhu krizové situace. Cvičení bylo zaměřeno na zlepšení reakčních schopností a ověření, zda nastavené procesy odpovídají reálným potřebám a dynamice krizového řízení,“ uvedl bezpečnostní ředitel ÚVN pplk. Mgr. Bc. Ivan Malík, MBA.
ÚVN připravuje své zaměstnance na krizové situace dlouhodobě, podobná cvičení se v areálu nemocnice konala i v předchozích letech. Díky několika modelovým situacím si během nich mohou členové personálu nacvičit, jak správně postupovat při různých typech agresivního chování.
"Téma měkkých cílů vnímáme velice citlivě a děláme vše proto, abychom tady v Ústřední vojenské nemocnici byli na takovéto mimořádné situace maximálně připraveni. Velice si vážíme spolupráce s Policií ČR, která by v krizových situacích byla naším hlavním partnerem, a jsme rádi, že jsme policistům mohli poskytnout prostory a zázemí ÚVN pro společné součinnostní cvičení," řekl ředitel ÚVN plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M., DBA.
Reálný nácvik zajišťovala Speciální pořádková jednotka a dále se ho účastnili také příslušníci z Pohotovostní motorizované jednotky, Oddělení hlídkové služby, Zásahová jednotka a policisté z Odboru cizinecké policie a místních oddělení. Díky cvičení si mohli mimo jiné prostory v ÚVN lépe zmapovat.
„Pro pražskou policii je velmi důležité pravidelně cvičit v reálných prostorách, kde někdy může dojít k řešení mimořádné situace. Samozřejmě si všichni přejeme, aby se to nikdy nestalo a zůstalo jen u těchto pravidelných cvičení. Dlouhodobě je spolupráce s Ústřední vojenskou nemocnicí na vysoké úrovni čehož si moc vážíme,“ doplnil ředitel pražské policie brig. gen. Mgr. Petr Matějček.
Modelové situace s policisty nacvičovali zdravotničtí i nezdravotničtí pracovníci ÚVN.
autor: Tisková zpráva