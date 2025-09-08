ÚVN nacvičovala ve spolupráci s policií ochranu měkkých cílů

08.09.2025 10:17 | Tisková zpráva

V areálu Ústřední vojenské nemocnice se i letos uskutečnilo ve spolupráci s Policií ČR bezpečnostní cvičeni.

ÚVN nacvičovala ve spolupráci s policií ochranu měkkých cílů
Foto: Ministerstvo obrany
Popisek: Ústřední vojenská nemocnice

Cvičeni mělo mimo jiné prověřit připravenost zaměstnanců ÚVN na tři typy krizových situací, včetně útoku tzv. aktivního střelce. „Hlavním cílem tohoto nácviku bylo nejen otestovat efektivitu interních krizových postupů v ÚVN, ale také připravit zaměstnance na zvládání klíčových dovedností, jako je rychlé rozhodování, spolupráce v týmu a přizpůsobení se neočekávaným změnám v průběhu krizové situace. Cvičení bylo zaměřeno na zlepšení reakčních schopností a ověření, zda nastavené procesy odpovídají reálným potřebám a dynamice krizového řízení,“ uvedl bezpečnostní ředitel ÚVN pplk. Mgr. Bc. Ivan Malík, MBA.

ÚVN připravuje své zaměstnance na krizové situace dlouhodobě, podobná cvičení se v areálu nemocnice konala i v předchozích letech. Díky několika modelovým situacím si během nich mohou členové personálu nacvičit, jak správně postupovat při různých typech agresivního chování.

Anketa

Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?

97%
1%
2%
hlasovalo: 10235 lidí

"Téma měkkých cílů vnímáme velice citlivě a děláme vše proto, abychom tady v Ústřední vojenské nemocnici byli na takovéto mimořádné situace maximálně připraveni. Velice si vážíme spolupráce s Policií ČR, která by v krizových situacích byla naším hlavním partnerem, a jsme rádi, že jsme policistům mohli poskytnout prostory a zázemí ÚVN pro společné součinnostní cvičení," řekl ředitel ÚVN plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M., DBA.

Reálný nácvik zajišťovala Speciální pořádková jednotka a dále se ho účastnili také příslušníci z Pohotovostní motorizované jednotky, Oddělení hlídkové služby, Zásahová jednotka a policisté z Odboru cizinecké policie a místních oddělení. Díky cvičení si mohli mimo jiné prostory v ÚVN lépe zmapovat.

„Pro pražskou policii je velmi důležité pravidelně cvičit v reálných prostorách, kde někdy může dojít k řešení mimořádné situace. Samozřejmě si všichni přejeme, aby se to nikdy nestalo a zůstalo jen u těchto pravidelných cvičení. Dlouhodobě je spolupráce s Ústřední vojenskou nemocnicí na vysoké úrovni čehož si moc vážíme,“ doplnil ředitel pražské policie brig. gen. Mgr. Petr Matějček.

Modelové situace s policisty nacvičovali zdravotničtí i nezdravotničtí pracovníci ÚVN.

Psali jsme:

ÚVN: Nedostatek dárců krve pomáhají řešit i výjezdové odběry
V Kyjově jdou na kloub moderní ortopedii
Jihomoravský kraj pokračuje v modernizaci nemocnic: Nový urgentní příjem ve Vyškově zlepší péči o pacienty
Velký zátah NCOZ v nemocnicích. Deset lidí odvedli

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , cvičení , ÚVN , TZ

autor: Tisková zpráva

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

Opravdu myslíte, že za útok na Babiše může vláda?

Myslíte, že za rostoucí násilí a čím dál víc rozdělenou společnost může jen tato vláda? Podle mě za to můžete všichni politici - to jak se k sobě chováte, myslíte, že to je cesta, jak dosáhnout toho, aby se hlavně k sobě navzájem chovali lidé zase lépe a dokázali respektovat názor jiných, s kterým t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

36. týden na Energetické burze ČMKB

10:37 36. týden na Energetické burze ČMKB

Ve 36. týdnu byly uzavřeny kontrakty na dodávku elektřiny a zemního plynu v hodnotě 371 milionů.