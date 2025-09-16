ÚZSVM vyřešil případ vlastníka, zesnulého v Osvětimi

Pozemek byl původně v katastru nemovitostí zapsán na nedostatečně identifikované vlastníky. Po 1. 1. 2024 byl majetek převeden na Českou republiku, nicméně již v tomto období ÚZSVM obdržel informaci o probíhajícím dodatečném dědickém řízení.
Usneseními Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou bylo prokázáno vlastnické právo i totožnost osob, zapsaných v katastru nemovitostí bez identifikátoru. Souhlasným prohlášením uzavřeným mezi Úřadem a fyzickou osobou bylo vlastnické právo uznáno a následně zapsáno do katastru nemovitostí.
Přestože se jedná o pozemek o malé výměře (116 m2), je pro rodinu velice cenným. Původní vlastník (prastrýc nového majitele) zemřel v květnu 1942 v Osvětimi. Právě z důvodu uctění jeho památky chtěla rodina získat svůj majetek zpátky.
autor: Tisková zpráva