Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Lékárníci nedokážou přijmout odborné stanovisko, které místopředseda sdělil Senátu

Místopředseda Brom přitom pouze sděloval Senátu odborný názor Úřadu na navrhované novely, a to z hlediska jejich dopadů na hospodářskou soutěž.

Cílem novelizace je mimo jiné odstranit současný stav, kdy výrobci musejí zásobovat distributory léčiv na základě jejich tržních podílů. Tržní podíly však žádný orgán nesleduje a tento způsob zásobování léčivy je tedy nekontrolovatelný a nevymahatelný, jak uvedl místopředseda ÚOHS.

Novela zákona o léčivech připravená poslancem Danielem Pawlasem slepě přebírá část německé úpravy, aniž by ji přizpůsobila českému prostředí. Z hlediska hospodářské soutěže je významně omezující, neboť distributoři podle ní mají udržovat zásobu léčiv odpovídající dvoutýdenní průměrné poptávce a na vyžádání je poskytovat lékárnám. Jde přitom plošně o veškerá léčiva. Touto úpravou by byla prakticky vyloučena jakákoliv kontraktační svoboda v oblasti distribuce léčiv, což je z hlediska hospodářské soutěže nepřijatelné řešení. Dalším zásadním problémem poslaneckého návrhu je uvedený termín „průměrná poptávka“, což je opět neurčitý pojem a nikým nesledovaný údaj. Právě z tohoto důvodu hovořil místopředseda Brom o nevymahatelnosti navrhované povinnosti.

Úřad proto z hlediska ochrany hospodářské soutěže zákonodárcům doporučil novelu vypracovanou Ministerstvem zdravotnictví, na jejímž základě by povinnost dodávek do lékáren vznikala pouze u léčiv, u kterých by došlo k omezení či ohrožení dostupnosti pro pacienty v České republice. Která léčiva to jsou, by určoval Státní ústav pro kontrolu léčiv či Ministerstvo zdravotnictví. Tento emergentní systém má výrazně menší negativní dopady na hospodářskou soutěž, než plošná povinnost dodávek všech léčiv do lékáren. Proto jej ÚOHS doporučuje, neboť návrh přináší na jedné straně potřebnou regulaci, na straně druhé však neznamená zásadní restrikci konkurence.

Skutečnost, že stanovisko Úřadu se zástupcům lékárníků nelíbí, v žádném případě neznamená, že by argumenty uvedené místopředsedou Bromem byly zmanipulované nebo lživé. Současně poskytnutí odborného stanoviska nijak nemůže zakládat podjatost Úřadu při případném budoucím rozhodování v oblasti distribuce léčiv, jak se snaží článek naznačit. Zástupci lékárnických sdružení by si měli uvědomit, že úkolem Úřadu je chránit hospodářskou soutěž, nikoliv vybranou skupinu soutěžitelů.

autor: Tisková zpráva