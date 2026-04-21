Úřad vlády: Vláda rozhodla o přesunu agendy odboru průmyslové spolupráce

Podpořila také malou novelu stavebního zákona, která má o rok odložit nasazení Národního geoportálu územního plánování a jako poslankyně ji předložila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, a schválila akční plán k Národní strategii pro čelení hybridnímu působení na dva roky. Jednání vlády předcházelo zasedání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni.
Výbor pro Evropskou unii na vládní úrovni se zabýval pozicí, se kterou pojede premiér Andrej Babiš na neformální summit Evropské rady v kyperské Nikosii. „Jedním z bodů jednání bude víceletý finanční rámec pro období 2028 až 2034. Evropská komise navrhuje zásadní změnu, kdy místo toho, aby si jednotlivé kapitoly a resorty vyjednávaly peníze na těchto sedm let, tak to navrhuje v balíku zemědělství a koheze. Nám se to nelíbí, protože si myslíme, že například kapitola jako zdravotnictví by si zasloužila samostatný rozpočet,“ uvedl po jednání premiér Andrej Babiš.
„Také se nám nelíbí, že Komise navrhuje pro Českou republiku jeden z nejvyšších poklesů mezi všemi členskými státy. Nominálně je to o dvacet procent. Údajně je to na základě toho, že bohatneme. My na to máme jiný názor,“ konstatoval předseda vlády.
Státy EU by se měly podle premiéra Babiše zabývat celkovou situací v energetice, vývojem dění kolem Hormuzského průlivu a zajištěním dodávek plynu a ropy. „Já jsem před chvílí poslal další dopis všem lídrům Evropské unie, předsedkyni Evropské komise a předsedovi Evropské rady, ve kterém v úvodu píšu, že navazuji na další diskuse ohledně vysokých cen energií a revize systému emisních povolenek ETS 1 a 2. V dopise bilancuji, že Evropská unie v roce 2025 spotřebovala 330 miliard metrů kubických zemního plynu a že domácí produkce je jen deset procent. A že u ropy je to ještě horší. Spotřeba je 520 milionů tun a domácí produkce je jen 0,5 procenta. Je to velice podrobná kuchařka, návod, jakým způsobem by měla Evropa reagovat na to, co se stalo nebo co se ještě děje na Blízkém východě v konfliktu Spojené státy – Írán,“ řekl premiér Babiš. „Bylo by dobré, kdyby si Evropa uvědomila, co se tu vlastně stalo a jak na to reagovat,“ dodal.
Vláda schválila převod agendy odboru průmyslové spolupráce včetně zahraniční spolupráce z Ministerstva obrany na Ministerstvo průmyslu a obchodu. S agendou se přesunou i pracovní místa a finance na její zabezpečení. Změna má zajistit efektivnější podporu českého obranného průmyslu včetně výzkumu, vývoje a inovací a udržení či posílení jeho pozic na světových trzích. Bude možné zlepšit spolupráci odborných útvarů napříč klíčovými tématy pro rozvoj průmyslu nebo zefektivnit podporu obranného průmyslu prostřednictvím operačních programů. Současně bude zachována úzká spolupráce s Ministerstvem obrany, především s Agenturou pro mezivládní obrannou spolupráci Ministerstva obrany, a Armádou ČR.
Kabinet podpořil poslanecký návrh ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové na malou novelu stavebního zákona. Novela má prodloužit přechodné období pro adaptaci Národního geoportálu územního plánování o jeden rok z 30. června 2026 na 30. červen 2027, aby bylo možné tento informační systém stavební správy upravit na změny, které přinese novela stavebního zákona projednávaná v současnosti Parlamentem.
Vláda projednala a schválila akční plán k Národní strategii pro čelení hybridnímu působení na roky 2026 a 2027. Plán obsahuje celkem 23 úkolů, o šest více než v předchozím dvouletém období, z toho jich je devět zcela nových. Nové úkoly se týkají například ekonomické bezpečnosti a zranitelností dodavatelských řetězců nebo bezpečnosti výzkumu s cílem předcházení nežádoucímu transferu technologií.
