Úřad vlády se připravuje na Den české vlajky

27.03.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Nový významný den – Den české vlajky připadá podle vládního návrhu na 30. března.

Úřad vlády se připravuje na Den české vlajky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

Datum odkazuje na rok 1920, kdy byla československá státní vlajka oficiálně uzákoněna jako symbol státnosti, suverenity a národní identity. Úřad vlády se proto v tento den symbolicky rozzáří barvami české trikolory. Chystaná změna v kalendáři má v souladu s programovým prohlášení posílit povědomí o státních symbolech a podpořit hrdost občanů České republiky.

„Vezměme si rok 2026 za „rok hrdosti“. Máme tolik dobrých důvodů se hrdě hlásit ke své národnosti. Lidé měli by vlajku běžně vyvěšovat, třeba z oken nebo ji nosit na klopě. Státní vlajka České republiky je reprezentativním symbolem samostatného a suverénního státu, jak na mezinárodním poli, tak doma. Je ikonou národní identity, sounáležitosti občanů," zdůraznil premiér Andrej a doplnil: „Málo si uvědomujeme hodnotu vlajky v občanské rovině, jak nás tento symbol spojuje mezi sebou i s naší historií, s našimi předky."

Historie české vlajky

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

2%
95%
3%
hlasovalo: 2090 lidí

Současná podoba české vlajky vznikla po vzniku Československa. Kombinace bílé a červené barvy, doplněná modrým klínem, navazuje na historické zemské barvy a symbolizuje jednotu i tradici. Po rozpadu Československa v roce 1993 byla tato vlajka přijata jako státní vlajka České republiky. Více k historii státní vlajky najdete ZDE.

Významný den

Český kalendář dnes čítá devatenáct významných dnů, které na rozdíl od státních svátků zůstávají pracovními dny. Den české vlajky by měl být dvacátým v pořadí. Bude připomínat hodnotu státních symbolů. Vlajka představuje nezávislost země, příslušnost jejích obyvatel i sdílené demokratické principy. Oslavy formou vyvěšení vlajky na institucích i v domácnostech mají mít symbolický charakter.

Legislativní rámec

Návrh na vyhlášení Dne české vlajky byl předložen v lednu 2026 ve zrychleném legislativním procesu, následně jej projednala Poslanecká sněmovna. V současnosti byl diskutován na půdě Senátu PČR.

Den české vlajky tak představuje novou příležitost připomenout si historické souvislosti, posílit národní identitu a vyjádřit úctu k České republice i jejím symbolům.

Termín:
30. března 2026

Program:
18:00 - 22:00 nasvícení Strakovy akademie v barvách české trikolory

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Letná

Demonstrace na Letné za 4129 korun, to je opravdu směšné. Je nějaká šance, že se opravdu dozvíme, kolik vše stálo, a kdo to zaplatil? Jestli teď není možnost, jak to zjistit, tak je opravdu na místě změna zákona. Vím, že něco chystáte. Kdy to ale bude? A půjde vlastně nějakým zákonem zřídit transpar...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Bílkoviny pravděpodobně jíte ve špatnou denní dobuBílkoviny pravděpodobně jíte ve špatnou denní dobu Nežádoucí vedlejší účinky perlivé vodyNežádoucí vedlejší účinky perlivé vody

Úřad vlády se připravuje na Den české vlajky

10:17 Úřad vlády se připravuje na Den české vlajky

Nový významný den – Den české vlajky připadá podle vládního návrhu na 30. března.