Úřad vlády se připravuje na Den české vlajky

Datum odkazuje na rok 1920, kdy byla československá státní vlajka oficiálně uzákoněna jako symbol státnosti, suverenity a národní identity. Úřad vlády se proto v tento den symbolicky rozzáří barvami české trikolory. Chystaná změna v kalendáři má v souladu s programovým prohlášení posílit povědomí o státních symbolech a podpořit hrdost občanů České republiky.
„Vezměme si rok 2026 za „rok hrdosti“. Máme tolik dobrých důvodů se hrdě hlásit ke své národnosti. Lidé měli by vlajku běžně vyvěšovat, třeba z oken nebo ji nosit na klopě. Státní vlajka České republiky je reprezentativním symbolem samostatného a suverénního státu, jak na mezinárodním poli, tak doma. Je ikonou národní identity, sounáležitosti občanů," zdůraznil premiér Andrej a doplnil: „Málo si uvědomujeme hodnotu vlajky v občanské rovině, jak nás tento symbol spojuje mezi sebou i s naší historií, s našimi předky."
Historie české vlajky
Současná podoba české vlajky vznikla po vzniku Československa. Kombinace bílé a červené barvy, doplněná modrým klínem, navazuje na historické zemské barvy a symbolizuje jednotu i tradici. Po rozpadu Československa v roce 1993 byla tato vlajka přijata jako státní vlajka České republiky. Více k historii státní vlajky najdete ZDE.
Významný den
Český kalendář dnes čítá devatenáct významných dnů, které na rozdíl od státních svátků zůstávají pracovními dny. Den české vlajky by měl být dvacátým v pořadí. Bude připomínat hodnotu státních symbolů. Vlajka představuje nezávislost země, příslušnost jejích obyvatel i sdílené demokratické principy. Oslavy formou vyvěšení vlajky na institucích i v domácnostech mají mít symbolický charakter.
Legislativní rámec
Návrh na vyhlášení Dne české vlajky byl předložen v lednu 2026 ve zrychleném legislativním procesu, následně jej projednala Poslanecká sněmovna. V současnosti byl diskutován na půdě Senátu PČR.
Den české vlajky tak představuje novou příležitost připomenout si historické souvislosti, posílit národní identitu a vyjádřit úctu k České republice i jejím symbolům.
Termín:
30. března 2026
Program:
18:00 - 22:00 nasvícení Strakovy akademie v barvách české trikolory
