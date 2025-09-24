Úřad vlády: Průměrný důchod se od 1. ledna 2026 zvýší o 668 korun, platy v ozbrojených sborech o pět procent

Vláda také schválila pětiprocentní valorizaci základních tarifů služebních příjmů příslušníků bezpečnostních sborů od Nového roku nebo rozšíření počtu kontaktních míst, na kterých budou moci lidé v bytové nouzi žádat o poradenství a další zákonem nastavenou pomoc.
Základní výměra důchodů se od 1. ledna 2026 zvýší o 240 korun, procentní výměra pak o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýší o 668 korun, což je navýšení o 3,1 procenta. Výpočet vychází ze statistických dat Českého statistického úřadu porovnávaných podle zákona o důchodovém pojištění. O 2,6 procenta se zvýší i příplatek k důchodu, který je přiznáván seniorům, kteří splňují podmínky zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu a zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Příslušná nařízení vlády schválil kabinet Petra Fialy.
Vláda schválila také nařízení, kterým se od 1. ledna 2026 o pět procent zvyšují základní tarify pro příslušníky bezpečnostních sborů. Na tomto navýšení, které má pomoci stabilizovat personální stavy v bezpečnostních sborech se kabinet shodl už v červnu, kdy také rozhodl o navýšení stabilizačního příspěvku příslušníků o 3000 korun od července.
Kabinet odsouhlasil rovněž navýšení počtu kontaktních míst, která byla v obcích s rozšířenou působností zřízena na základě nového zákona o podpoře bydlení. Přímo ze zákona bylo zřízeno 115 kontaktních míst, poté Ministerstvo pro místní rozvoj oslovilo zbylých 90 obcí s rozšířenou působností, zda mají také zájem o zřízení kontaktního místa. Sedmnáct z nich odpovědělo pozitivně, a tak byly na seznam doplněny nařízením vlády. Obyvatelům, kteří ve svém ORP kontaktní místo nemají, vláda zároveň určila spádovou oblast. Kontaktní místa budou od 1. ledna 2026, kdy zákon vstupuje v platnost, nabízet pomoc a poradenství lidem v bytové nouzi. Cílem je snížení rozsahu bytové nouze v České republice, předcházení vzniku bytové nouze a minimalizace doby, po kterou se domácnosti v bytové nouzi nachází.
Vláda se zabývala i návrhem Ministerstva dopravy na další rozšíření výstavby klíčové silniční infrastruktury formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Zatímco v případě dostavby Pražského okruhu (D0) ve třech na sebe navazujících úsecích tuto formu zajištění financování výstavby pro nevhodnost zamítla, v případě dostavby středočeského úseku dálnice D3 do Nové Hospody a jihomoravské dálnice D55 v úseku Bzenec–Břeclav využití tzv. PPP projektu odsouhlasila. Zapojení soukromých investorů do financování výstavby umožní pokračovat v intenzivní dostavbě páteřní dálniční sítě. Se stejnou formou financování a následného provozování se počítá i v dalších, už rozjednaných projektech, například i při výstavbě některých úseků vysokorychlostní železnice.
