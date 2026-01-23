Vězeňská služba: Nabídka návštěvy věznice s garantovaným návratem

Akce se koná v rámci charitativního projektu Sparta vzdává hold 2026 a koupit si ho můžete na portálu Donio.cz. Benefitem tohoto jedinečného a exkluzívního zážitku je garantovaný návrat na svobodu v ten samý den.
Vězeňská služba České republiky se i v letošním roce zapojuje do projektu hokejového klubu HC Sparta Praha, který vzdává hold těm, kteří každodenně pomáhají druhým a zajišťují bezpečí nás všech – záchranářům, hasičům, příslušníkům Vězeňské služby ČR, policistům i Armádě České republiky. Sedmnáctý ročník projektu je věnován tématu posttraumatické stresové poruchy a jeho součástí je také dobročinná sbírka na podporu těch, kteří se s jejími následky potýkají.
Vězeňská služba ČR do sbírky věnovala výjimečný zážitkový program pro deset zájemců, kteří chtějí bezpečně, avšak detailně poznat fungování současného českého vězeňství.
Nabídka zahrnuje exkluzivní zážitek pro dvě osoby, během kterého účastníci nahlédnou do zákulisí Vězeňské služby ČR, navštíví Akademii Vězeňské služby a poprvé v historii také projdou střeženou částí Věznice Stráž pod Ralskem. Program zahrnuje ukázky služební techniky, výcviku služebních psů, prohlídku cvičné cely, vozového parku včetně vězeňského autobusu i možnost nahlédnout do prostor, kde se běžně pohybují vězněné osoby.
Součástí dne je také společný oběd a zajištěná zpáteční doprava, která je v ceně zážitku.
Jedná se o jedinečnou příležitost poznat práci Vězeňské služby České republiky zblízka a zažít něco, co se běžně nevidí.
Více ZDE.
