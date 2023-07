Vězeňská služba: Pomoc Věznice Bělušice obci Brloh na Lounsku

reklama

Odsouzení z Věznice Bělušice likvidovali náletovou zeleň na ohradní zdi hřbitova v obci Brloh na Lounsku. Na základě oslovení zástupcem litoměřického biskupství po dohodě s ředitelem věznice plk. Kroupou vězni v rámci extramurální aktivity vyčistili v průběhu tří dnů prostor zdi hřbitova, kde budou následně prováděny stavební práce. Tuto činnosti prováděli nad rámec svých povinnosti bez nároku na finanční odměnu. Věznice Bělušice práce ve prospěch obcí provádí již několik let a to vždy s velmi pozitivním ohlasem ze strany organizací, které o to tyto činnosti požádají. Díky začlenění vězňů do prospěšných prací dochází k získávání a udržení pracovních aktivit, které odsouzení využijí v civilním životě.

Psali jsme: Vězeňská služba: Rozhovor s hlavním kaplanem služby Vězeňská služba: Přebor ve střelbě ze služebních zbraní 100% růst kriminality Ukrajinců. „Nízká.“ Zde celá pravda Vězeňská služba: Věznice ve Stráži pod Ralskem oslavila 50. výročí

