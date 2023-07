Vysoké úroky mají vliv na zájem o půjčky a hypotéky

Úvěrový trh už nějakou tu dobu pokulhává. A to především kvůli realitní bublině, inflaci a vysokým úrokovým sazbám. To má za následek jediné. Pokles zájmu o půjčky a hypotéky.

Půjčky a hypotéky byly do nedávna hodně vyhledávaným artiklem. I v současnosti pochopitelně představují jednu z cest, jak si pořídit vlastní bydlení, investovat do modernizace bytu nebo si udělat radost nákupem nového vozu. Jen musíte počítat s tím, že úroková sazba bude vyšší než kupříkladu před dvěma lety.

Vliv na to spousta faktorů. Své o tom může povídat také Česká národní banka známá pod zkratkou ČNB . Ta do jisté míry nastavuje některé úrokové sazby, které pak ovlivňují ty další napříč trhem. V tomto případě nemíjí ani úrokové sazby půjček a hypoték. Ty jsou aktuálně vysoké. Když k tomu připočtete ještě vyšší ceny nemovitostí, je zcela logické, že pozvolna opadá zájem o hypotéční úvěry.

Hypotéka jako cesta k vlastnímu bydlení

Platilo to kdysi a platí to i teď. Hypotéka je jedním z nejefektivnějších nástrojů, které můžete využít k pořízení vlastního obydlí, pokud na něj nemáme vlastní peněžní prostředky. I když jsou hypotéky spjaty s vyšším úrokem, stále tu jsou a můžete je využívat. Při jejich hledání je třeba zaměřit se na několik zásadních parametrů.

Poskytnutá částka

Doba splatnosti

Úroková sazba, včetně RPSN

Ostatně, i dražší hypotéky jsou cestou, jak si pořídit nový dům a byt. Musíte však počítat s tím, že ve výsledku přeplatíte více peněz. Nebo alespoň v rámci prvního fixačního období. Tato zvolená lhůta s přihlédnutím k současným úrokům hraje také zásadní roli. To znamená, že si můžete vzít hypotéku a za pár let z ní budete mít opět výhodnější úvěrový produkt, jako tomu bylo kdysi. Nutno ale podotknout, že do budoucnosti nikdo nevidí.

Způsob, jak si vybrat online půjčku

I přesto, že vysoké úroky snižují zájem o půjčky a hypotéky, úvěrový trh jede stále dál. To znamená, pokud potřebujete peníze, půjčíte si je i přes to, že to bude dražší. Abyste však minimalizovali náklady na půjčku je třeba vybrat takovou, která bude výhodná. K tomu vám poslouží nejrůznější srovnávače na internetu. To je cesta k výhodné půjčce bez starostí a ztráty času.

Možnost porovnání bankovních a nebankovních půjček

Vyřízení online

Volba na základě odlišných kritérií

Vybrat online půjčku tedy není až tak složité. Musíte pouze vědět, na co finanční prostředky upotřebíte a podle toho zvolit konkrétní produkt. V každém případě se můžete spolehnout na to, že žádost o půjčku lze vyplnit online. Následně předložíte potřebné dokumenty a vyřízení proběhne bez vašeho osobního přičinění. V tomto směru asi není lepší cesty než nyní. Moderní doba zkrátka přináší moderní postupy.

Vývoj úrokových sazeb do budoucna

Začátek roku 2023 je celkem čitelný. Stále přetrvávající vyšší úrokové sazby budou asi i nadále snižovat zájem lidí o hypotéky a půjčky obecně. Nechme se tedy překvapit, jak to bude s vývojem dál. Co všechno ovlivní Česká národní banka a jak moc se přičiní další okolnosti? Hypotéka je a vždy byla cestou k vlastnímu bydlení. Je však otázkou, jakou daň za ni v následujících měsících až letech zaplatíme. Možná je teď nejvyšší čas vzít si hypotéku a požádat o půjčku, protože úroky mohou postupovat výš. Nebo se vyplatí naopak počkat, až vše spadne dolů?

Pokud máte zájem o úvěr libovolného typu, využijte k jeho nalezení srovnávací portál Půjčka.co. Ten mimochodem přináší i další obecné informace týkající se vývoje úroků na současném trhu, včetně finančního rádce. Právě z těchto aktualit můžete vycházet a udělat si obrázek o tom, zda se vám vyplatí vzít si nyní půjčku a hypotéku nebo raději vyčkáte.

