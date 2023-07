Život dětem: „Miluju tě, maminko milovaná.“ Pak nastal šok - malého Adama oživují záchranáři

reklama

„Adámek je velmi hodný, poslušný a hlavně usměvavý malý chlapec, který miloval vše, co se kolem něj dělo: své kamarády ve školce, kroužek fotbalu, zažil koncert Marka Ztraceného, i setkání s jeho oblíbenými youtubery... Bohužel ,,BYL" do 5. 7. 2023, kdy mamince s úsměvem mával, když odjížděl se svojí sestrou, její kamarádkou a její maminkou na koupaliště. Jeho slova: ,,MILUJU TĚ, MAMINKO MILOVANÁ,“ uslyšela maminka na dlouhou dobu naposled,“ popisuje tragickou událost ředitelka obecně prospěšné společnosti Život Maria Křepelková.

Záchranáři chlapečka oživovali celých 35 minut, ale on nám všem ukázal, jaký je to bojovník a svoji cestičku si dokázal, i když za pět minut dvanáct, vybojovat. Nyní rodinu čeká velmi trnitá a těžká cesta, jak daleká dneska nikdo neví. Co ale rodiče vědí naprosto jistě je fakt, že udělají cokoliv, aby zase mluvil a běhal!

Adámkovi byl zaveden PEG, hadička, kterou dostává stravu, pití i léky. Pro rodiče bude velmi důležité naučit Adámka znovu baštit, to znamená polykat všechno, co měl tolik rád (a že byl opravdový gurman). Bohužel ještě nefixuje očička. A i když je otevře, tak se na rodiče nepodívá.

Bazální stimulací se mu snaží maminka s tatínkem vracet vzpomínky na to krásné, co spolu zažili. Milovali chlapečkův humor, a proto se snaží Adámka láskou a humorem jeho blízkých vracet zpět do života vracet. Moc by si přáli, aby jejich domovem opět zněl jeho ustavičný smích a zvuk ťapkajících malých nožiček.

„Bohužel bez pomoci laskavých lidí nejsem schopni maximum pro Adámkovu záchranu udělat. Proto moc prosí o pomoc! Adámek bude potřebovat aplikaci kmenových buněk, dlouhodobě rehabilitace, dojíždění k lékařům na kontroly. Bez auta to vůbec není možné. A pečovat o něho musejí rodiče 24 hodin denně. Na to všechno rodiče skutečně finančně nebyli připraveni. Na to nemůže být připravený nikdo,“ doplňuje s lítostí Maria Křepelková

Pro maminku s tatínkem je nejdůležitější, že jejich syn přežil a snažil se dělat kroky dopředu, i když dobře vědí, že může přijít i krok zpět. Pevně věří, že kmenové buňky v kombinaci s hyperbarickou komorou, kam Adámka taky odvezli, a potom následná péče spolu rehabilitacemi dáván Adámkovi šanci na kroky jenom dopředu.

„Proto se jako rodina odhodlali poprosit Vás o pomoc, vědí, že nemohou žádat zázraky, ale dnes už vědí, že co pro někoho znamená koruna, tak pro jiného může znamenat záchranu života. Přispět Adámkovi můžete jakoukoliv částkou na transparentní účet o.p.s. Život dětem 1117771700/5500, variabilní symbol 1212,“ apeluje Maria Křepelková.

Psali jsme: Život dětem: S Mikuláši a čerty vstoupí do ulic českých a moravských měst také usměvavá srdíčka Život dětem: Sbírka Srdce dětem letos přinesla ve prospěch nemocných dětí 38 milionů korun Život dětem: Sbírka Srdce dětem je už za dveřmi Život dětem: Usměvavá srdíčka opět zaplaví ulice českých a moravských měst

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.