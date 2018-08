Zoo Liberec: Druhá srpnová sobota bude opět patřit slonům

Liberecká zoo připravuje k této příležitosti mimořádné komentované prohlídky v zázemí Pavilonu slonů. V rámci nich naši ošetřovatelé účastníkům představí naše sloní samice Rání a Balu a zájemci se budou moci dozvědět mnoho zajímavostí ze života těchto největších suchozemských savců světa. Komentované prohlídky budou probíhat v 10:00, 11:00 a 13:00, délka každé prohlídky bude přibližně 30 minut.

Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem, a to na emailu ZDE nebo na telefonním čísle 778772270. Sraz účastníků je vždy v uvedený čas na prostranství za hlavním vchodem do zoo. Exkurze je zpoplatněna částkou 50 Kč, která bude přičtena k běžnému vstupnému. Výtěžek z akce poputuje na podporu aktivit organizace Save-Elephants, se kterou Zoo Liberec již několik let spolupracuje na ochraně divokých slonů ve střední Africe.

Návštěvníci se v den akce mohou těšit také na tematický doprovodný program, jehož součástí bude i sloní kvíz či promítání dokumentů o slonech v budově ZooExpo. Na speciálním stanovišti si zájemci budou moci prohlédnout, jak vypadá sloní stolička nebo denní krmná dávka jednoho slona a zkusit si potěžkat sloní stehenní kost. Dozví se také, proč jsou sloni v přírodě ohroženi a jak jim mohou pomoci.

Akce probíhá od 09:00 do 15:00.

autor: Tisková zpráva