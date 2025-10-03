Zoo Liberec: Historie nejstarší zoo v Česku vychází v knižní podobě

Konference propojuje přední vědce, ochranáře, politiky, neziskové organizace i zástupce soukromého sektoru z celého světa a jejím cílem je převést výsledky vědeckého výzkumu do praxe a politických opatření. Mezi hlavní organizátory patří také Zoo Liberec a Zoo Olomouc, které přinášejí hlavně zkušenosti s rozmnožováním dravců a jejich návratem do volné přírody.
Téma konference odráží dlouhodobé úsilí pořadatelů propojovat vědecký výzkum s tvorbou politických strategií a konkrétními ochranářskými kroky. Od svého vzniku v roce 2014 GBCC sdružuje vědce, ochranáře, politické představitele i klíčové partnery z celého světa s cílem řešit nejpalčivější výzvy v ochraně přírody a podporovat inovativní řešení spojující tradiční znalosti s moderními přístupy.
Rok 2025 přináší návrat GBCC na Filipíny – tentokrát do regionu Mindanao, kde sídlí kromě hostující univerzity také ochranářská organizace Phillippine Eagle Foundation, se kterou Zoo Liberec spolupracuje na záchraně filipínského národního symbolu – orla opičího. Tématu ochrany dravých ptáků se ve svých odborných prezentacích na konferenci věnovali i zástupci obou českých zoologických zahrad. Zoolog Jan Hanel (Zoo Liberec) se věnoval tématu ochrany dravců a činnosti evropské odborné pracovní skupiny (EAZA Raptor TAG), která koordinuje chov ohrožených druhů v evropských zoo a propojuje péči o zvířata v lidské péči s ochranou jejich populací ve volné přírodě. Jan Kirner, zoolog z olomoucké zahrady, pak představil nově zrekonstruovanou voliéru pro kondory andské, inspirovanou peruánským kaňonem Colca. Tento projekt spojuje expozici pro návštěvníky s podporou mezinárodní ochrany supů a kondorů, kteří čelí hrozbě vyhubení. „Jsme hrdí, že díky našemu dlouhodobému úsilí a aktivitám v ochraně přírody můžeme reprezentovat Českou republiku na takto významném fóru. Účast na GBCC 2025 nám umožní nejen sdílet zkušenosti z ochrany ohrožených druhů, ale i posílit mezinárodní spolupráci, která je pro řešení globálních ekologických výzev naprosto zásadní,“ uvedl ředitel Zoo Olomouc Radomír Habáň.
Součástí úvodního dne konference bylo také slavnostní předání ceny s názvem Strom biodiverzity, kterou pravidelně uděluje Zoo Liberec ve spolupráci s Českou koalicí pro ochranu biodiverzity za mimořádný přínos v ochraně přírody. „Tímto oceněním chceme vyjádřit hluboké uznání lidem, institucím a projektům, které svými činy významně přispívají k udržení přírodní rovnováhy – od obnovy ekosystémů a záchrany druhů před vyhynutím, až po podporu komunit a zapojování veřejnosti,“ vysvětluje ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.
Letošním laureátem ceny byly vládní představitelé provincie Apayao, která v roce 2024 získala status biosférické rezervace UNESCO a dnes patří k nejcennějším přírodním oblastem země. Apayao chrání rozsáhlé horské a říční ekosystémy a je známá také jako místo, kde byla objevena první hnízda kriticky ohroženého orla opičího. Provincie propojuje moderní vědecký výzkum s tradičním systémem „Lapat“, v němž původní domorodé kmeny určují pravidla pro udržitelné využívání přírody. „Apayao je tak inspirativním příkladem, jak lze spojit přírodní dědictví, tradiční znalosti a moderní přístupy k ochraně biodiverzity,“ dodává vedoucí oddělení ochrany přírody a výzkumu Zoo Liberec, Adéla Hemelíková.
Konferenci GBCC 2025 spolupořádali University of the Philippines Mindanao, Philippine Eagle Foundation, Zoo Liberec, Zoo Olomouc a Česká koalice pro ochranu biodiverzity, s podporou Velvyslanectví ČR v Manile. Záštitu akci udělil český velvyslanec na Filipínách Karel Hejč, který osobně zúčastnil zahájení i slavnostního udílení ceny.
Více informací ke konferenci jsou dostupné na webu ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva