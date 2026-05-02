Knížák varuje před Pavlem: Chystá prezidentský puč

Profesor Knížák ve své glose kritizuje podobu veřejné debaty v České republice. Podle něj totiž ztratila schopnost hledat společná řešení a naopak se změnila v prostor pro urážky a ponižování oponentů.
„Diskutující nemají zájem najít řešení, jen urážejí, hledají způsob, jak protivníka ponížit bez zájmu o jakoukoliv dohodu. Takovýto způsob veřejného života mě uráží, nehledě k tomu, že to přerůstá i do osobních vztahů,“ píše Knížák.
Poté se vymezuje i vůči prezidentovi Petru Pavlovi, kterého obviňuje z toho, že nejedná v zájmu České republiky, ale ve prospěch blíže nespecifikované cizí mocnosti. Kritizuje jeho chování během politických jednání, údajné rozdělování společnosti i podporu opozice a mluví o „vlastizradě“.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Anketa
„Obávám se, že připravuje prezidentský puč,“ tvrdí Knížák a s kritikou plynule přechází k hlubší evropské integraci, která podle něj „rozpouští“ Českou republiku v rámci tzv. Spojených států evropských.
Závěrem své glosy Knížák vyzývá k obezřetnosti před kroky prezidenta Pavla.
Není to nicméně poprvé, co se výtvarník opřel do českého prezidenta. V předchozích glosách Knížák prezidentovi vyčítal údajné porušování Ústavy a účelový výklad jejích pravidel. Už tehdy výtvarník varoval před možnou změnou systému k prezidentské republice a vyslovoval se proti skutečnosti, že hlavou státu je někdo s komunistickou minulostí.
Sám prezidentovi Pavlovi zaslal již dva dopisy. Ani na jeden mu ovšem prezident nejprve neodpověděl, až po rozhovoru pro ParlamentníListy.cz mu podle jeho slov přišla z prezidentské kanceláře odpověď.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku