Knížák varuje před Pavlem: Chystá prezidentský puč

02.05.2026 19:43 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Prezident Petr Pavel se chová jako agent neznámé mocnosti, tvrdí profesor Milan Knížák. Výtvarník glosuje o prezidentovu údajně „vlastizrádném chování“ a hrozbě prezidentského systému.

Knížák varuje před Pavlem: Chystá prezidentský puč
Foto: Kateřina Bouda Kašparová
Popisek: Milan Knížák

Profesor Knížák ve své glose kritizuje podobu veřejné debaty v České republice. Podle něj totiž ztratila schopnost hledat společná řešení a naopak se změnila v prostor pro urážky a ponižování oponentů.

„Diskutující nemají zájem najít řešení, jen urážejí, hledají způsob, jak protivníka ponížit bez zájmu o jakoukoliv dohodu. Takovýto způsob veřejného života mě uráží, nehledě k tomu, že to přerůstá i do osobních vztahů,“ píše Knížák.

Poté se vymezuje i vůči prezidentovi Petru Pavlovi, kterého obviňuje z toho, že nejedná v zájmu České republiky, ale ve prospěch blíže nespecifikované cizí mocnosti. Kritizuje jeho chování během politických jednání, údajné rozdělování společnosti i podporu opozice a mluví o „vlastizradě“.

„Jeho chování mně připadalo vlastizrádné již tehdy, když ujížděl na tajuplné výlety a to uprostřed politických jednání. Jakoby jezdil žalovat a na poradu…“ popisuje Knížák, který je toho názoru, že prezidentu Pavlovi jde pouze o získání co nejvíce pravomocí. Varuje proto před posunem k prezidentskému systému.

„Obávám se, že připravuje prezidentský puč,“ tvrdí Knížák a s kritikou plynule přechází k hlubší evropské integraci, která podle něj „rozpouští“ Českou republiku v rámci tzv. Spojených států evropských.

Závěrem své glosy Knížák vyzývá k obezřetnosti před kroky prezidenta Pavla.

Není to nicméně poprvé, co se výtvarník opřel do českého prezidenta. V předchozích glosách Knížák prezidentovi vyčítal údajné porušování Ústavy a účelový výklad jejích pravidel. Už tehdy výtvarník varoval před možnou změnou systému k prezidentské republice a vyslovoval se proti skutečnosti, že hlavou státu je někdo s komunistickou minulostí.

Sám prezidentovi Pavlovi zaslal již dva dopisy. Ani na jeden mu ovšem prezident nejprve neodpověděl, až po rozhovoru pro ParlamentníListy.cz mu podle jeho slov přišla z prezidentské kanceláře odpověď.

Psali jsme:

Milan Knížák: Bát se vlastního prezidenta
Ivo Strejček: Cesta do nadvěku Milana Knížáka
Knížák udeřil na Pavla: Usurpuje si právo na pravdu. Stydím se za něj
Milan Knížák: Prezidentský puč

RNDr. Vendula Svobodová byl položen dotaz

Dětská psychika není na tvrdou kritiku připravená

Souhlasím s vámi, ale co tedy navrhujete? Zakazovat dětem používat internet není podle mě správná cesta a co vím, tak ani vy si to nemyslíte. Tak co tedy navrhujete? Děkuji předem za odpověď. Maléřová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounuVysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounu Korejská pochoutka zbavuje tělo mikroplastůKorejská pochoutka zbavuje tělo mikroplastů

Další články z rubriky

Knížák varuje před Pavlem: Chystá prezidentský puč

19:43 Knížák varuje před Pavlem: Chystá prezidentský puč

Prezident Petr Pavel se chová jako agent neznámé mocnosti, tvrdí profesor Milan Knížák. Výtvarník gl…