„Totální selhání“ Fialy, útok na Černochovou. Vetchý se neudržel

02.05.2026 13:37 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Herec Ondřej Vetchý promluvil o zákulisí projektu Drony Nemesis a útocích, kterým čelil ze strany státních institucí. Jako hlavní iniciátorku zpochybňování sbírky na pomoc Ukrajině označil bývalou ministryni Janu Černochovou (ODS). Podle Vetchého skupina jednala naprosto transparentně, což potvrdil i forenzní audit, přesto se dočkala blokace peněz a kriminalizace odborníků, kteří za projektem stojí.

Foto: Repro Český rozhlas Plus, YT
Popisek: Ondřej Vetchý

V rozhovoru pro Český rozhlas Plus se herec a aktivista Ondřej Vetchý vyjádřil k okolnostem doprovázejícím veřejnou sbírku na drony pro Ukrajinu v rámci projektu Drony Nemesis. Podle jeho slov se projekt zrodil z poptávky po eliminaci drtivé ruské převahy v době, kdy ukrajinská armáda čelila nejtěžším okamžikům. Přestože se iniciativě podařilo vybrat značné prostředky a na frontu doručit 17 000 dronů, čelili její představitelé podle Vetchého nečekaným překážkám a útokům ze strany státních institucí.

Herec popsal, že jeho skupina původně chtěla spolupracovat s jinými projekty, například s iniciativou Dárek pro Putina, ale kvůli odlišným prioritám se nakonec rozhodli jít vlastní cestou. „Kdybychom věděli, jak se to bude vyvíjet, tak bychom to možná vůbec neudělali,“ připustil herec s odkazem na následné komplikace, které zahrnovaly blokace peněz, razie a trestní oznámení.

Zdůraznil však, že tyto kroky se přímo jeho skupiny netýkaly a že on sám i jeho kolegové pracovali bez nároku na odměnu. „Nikdo z naší skupiny si nikdy nevzal ani korunu. To je to nejhorší. Naopak jsme tam sami peníze posílali,“ uvedl v rozhovoru.

Sbírku jako první zpochybnila exministryně Černochová

V souvislosti s negativní publicitou a podezřeními kolem dodavatelů se Vetchý ohradil proti postupu Ministerstva obrany. Jako hlavní iniciátorku zpochybňování celé sbírky označil bývalou ministryni Janu Černochovou (ODS).

„Když se podíváme zpětně, kdo první přišel se zpochybňováním naší iniciativy, tak se tam neustále objevuje paní ministryně Černochová. Nevím, jakou měla motivaci. To zřejmě musí ona vyřešit se svým svědomím,“ prohlásil Vetchý.

Podle jeho slov je absurdní, že jeden člen vlády může svým jednáním omezovat lidi, kteří se snaží dělat něco smysluplného.

Aby skupina očistila své jméno a prokázala legitimitu svých kroků, nechala si vypracovat nezávislou prověrku. „Nad rámec toho, co jsme dělali, jsme si nechali udělat forenzní audit, abychom naprosto legitimizovali to, co děláme. Udělala to jedna z největších nadnárodních firem na světě a pochválila nás, jak dobře to děláme,“ konstatoval herec.

Dodal, že i po měsících od vypuknutí kauzy nebyl nikdo obviněn, přestože prověřování některých dodavatelů z řad odborníků a bývalých zástupců vojenských složek podle něj stále probíhá. Celou situaci označil za paradoxní i proto, že v projektu figurovali lidé s vysokým kreditem, včetně válečných hrdinů a expertů z vojenského zpravodajství.

Vláda Petra Fialy nesplnila Vetchého očekávání

Kritika Ondřeje Vetchého se v rozhovoru dotkla působení minulé vlády, u které spatřuje zásadní nedostatky především v oblasti komunikace a plnění slibů. Herec uvedl, že vkládal do tohoto kabinetu velká očekávání, která však zůstala nenaplněna. „Ta velká očekávání, která jsme měli od té vlády, a ona totálně selhala, špatně komunikovala,“ vysvětlil Vetchý s tím, že právě nedostatečné vysvětlování vládních kroků vytváří prostor pro dezinformace. Podle jeho názoru by měl politik své voliče neustále edukovat a seznamovat je se svými motivacemi a záměry, což se nedělo.

Zamýšlel se také nad tím, zda se politici nezačali bát provádět nezbytné reformy z obavy před ztrátou popularity. V této souvislosti zmínil i expremiéra Petra Fialu, u kterého mu chybělo důslednější prosazování původních vizí. Situaci přirovnal k vynikajícímu operatérovi, který se po jmenování primářem bojí operovat, aby neudělal chybu a nepřišel o funkci. „Oni tam byli nominováni právě proto, aby to dělali,“ zdůraznil herec.

V souvislosti s hodnocením Petra Fialy herec Vetchý vyzdvihl jeho přínos v oblasti historické paměti, konkrétně jeho roli při vzniku vládní komise k ďáblickému hřbitovu. Herec ocenil, že premiér díky svému vzdělání historika porozuměl významu tohoto místa pro národní identitu.

„V dnešní době se všechno relativizuje, i historie, a on pochopil, že naše vztahování se k minulosti i budoucnosti se musí odvíjet od doby, kdy se odbojáři protinacističtí i protikomunističtí nedají relativizovat,“ vysvětlil Vetchý.

Podle herce je na příkladu ďáblického hřbitova naprosto zřejmé, kdo v pohnutých dějinách stál na správné straně. Zdůraznil, že jasné pojmenování těchto historických pravd je pro českou společnost a její pocit sebeurčení „strašně důležité“. Právě v této schopnosti chápat elementární hodnoty a historický kontext vidí Vetchý silnou stránku, která mu u Petra Fialy udělala radost, ačkoliv mu v jiných oblastech vládnutí vyčítá nedostatečnou komunikaci a vysvětlování kroků kabinetu veřejnosti.

Výrazné obavy vyjádřil Vetchý kvůli nejednotnosti v zahraniční politice napříč politickým spektrem. Chybí mu stanovení jasných národních cílů, které by se neměnily s každými volbami. Podle něj je nepřípustné, aby politici své narativy směřovali pouze k vlastním voličům bez ohledu na realitu. „Oni si chtějí ty voliče ochočit a pak si je chtějí udržet,“ kritizoval herec současný stav.

Naděje vkládá do budoucího zúčtování, kdy by měli voliči reflektovat, zda jejich zástupci dostáli svým slibům. Pokud lidé nebudou na porušování slibů reagovat, bude to pro Vetchého důkazem, že se společnost posunula do stavu, kdy už na pravdě v politice nezáleží. Jako řešení těchto problémů s nadsázkou navrhuje zavedení pouze jednoho volebního období, aby politici nebyli nuceni „kupčit s voliči pro příští úspěch“ a mohli se plně vydat ve prospěch země.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Jsou dvě možnosti., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusesaruman , 02.05.2026 14:18:36
První,že je prostoduchý a druhá,že zakrývá účel.Zveřejněných informací bylo dost a jasně z nich vyplývá,že to byl od prvopočátku obohacovací projekt na zvýšení už tak vysoké životní úrovně hlavních aktérů.To,že za to dostal hliníkovou placku na kuse stužky od PP,jen mělo vytvořit zdání prospěšnosti.Tato soukromá aktivita byla od prvopočátku promyšleně vytvořená levárna nejhrubšího zrna.Vetchému nevěřím ani dobrý den!

