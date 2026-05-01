Krutílek (ODS): V EU může Česko růst, prosazovat své zájmy a být vidět a slyšet

22 let v EU.
Doba, co Česku mnohé přinesla. Naučili jsme se využívat řady dostupných výhod a dnes už je bereme za naprostou samozřejmost – ať už jde o snadné cestování nebo propojené služby.
EU bude taková, jakou si ji sami uděláme. V politice je bohužel mnoho hráčů, kteří na tuhle práci nechtějí přistoupit. A tak jen kritizují a dělají z Evropy bojiště, kde se nedá nic vyhrát. Pro nás, co chceme v Bruselu a Štrasburku vyjednat to nejlepší pro Česko, je pak složitější lidem ukázat pozitiva, která EU přináší.
Evropa ale pořád stojí za to – ne jako vzdálený projekt úředníků, ale jako prostor, ve kterém může Česko růst, prosazovat své zájmy a být vidět a slyšet.
