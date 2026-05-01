MHMP: Pobočná čistírna odpadních vod Nedvězí navýšila kapacitu

PČOV Nedvězí byla v letech 2016 až 2017 rekonstruována jako mechanicko-biologická čistírna na kapacitu 550 EO (znečištění, které odpovídá zhruba 550 lidem). Současně byla stavebně připravena ve dvojlinkovém uspořádání pro více než dvojnásobné zatížení, tedy 1 200 EO.
„Podařilo se nám dokončit navýšení kapacity Pobočné čistírny odpadních vod v Nedvězí, abychom pokryli rostoucí potřeby území až pro 1 200 ekvivalentních obyvatel. Rozšíření zahrnovalo nejen druhou technologickou linku, ale také modernizaci klíčových částí technologie, jako jsou vystrojení dosazovací nádrže, doplnění čerpání vratných a přebytečných kalů nebo stahování plovoucích nečistot. Nyní, tedy po dokončení stavby, která stála téměř 20 milionů korun bez DPH, zahájíme roční zkušební provoz,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Vzhledem k rozvoji území a zvýšenému počtu požadavků na připojení dalších odběratelů bylo nutné uskutečnit navýšení kapacity vystrojením 2. technologické linky. Současně s tím byla tato PČOV doplněna o jednu novou nádrž pro nitrifikaci vystrojenou aeračním systémem, bylo zajištěno vystrojení dosazovací nádrže, doplněno čerpání vratných a přebytečných kalů a stahování plovoucích nečistot. Zároveň bylo upraveno chemické hospodářství, technologické rozvody, rozvody elektrické energie a napojení zařízení na řídící a monitorovací systém, a to včetně přenosu dat na centrální dispečink provozovatele PVK.
„Jde o důležitou investici do technické infrastruktury, která reaguje na reálný rozvoj této části Prahy a na potřebu zajistit odpovídající kapacitu i do budoucna. Navýšení kapacity čistírny v Nedvězí pomůže udržet kvalitní vodohospodářské služby pro místní obyvatele a zároveň posílí spolehlivost celého systému. Právě takové projekty nejsou na první pohled vidět, ale pro fungování města a kvalitu života jeho obyvatel jsou naprosto zásadní,“ dodal primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
V rámci výběrového řízení byla jako zhotovitel vybrána společnost LK Pumpservice s.r.o. Investiční náklady činily 22,4 milionu korun. Stavba byla realizována od dubna 2025 do března 2026. Po kontrolní prohlídce ze strany odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy bude v nejbližší době zahájen zkušební provoz v délce 12 měsíců.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku