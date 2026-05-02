Řev ve studiu ČT: Jakl a Kolář v sobě. „My nejsme NATO!“

V nejnovějším vydání pořadu ČT Máte slovo diskutovali poslanci Tomáš Doležal (SPD) a Matěj Hlavatý (STAN), poradce prezidenta, bývalý velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář, analytik z Institutu Václava Klause Ladislav Jakl, občanka z Modřic Petra Kokošková, Václav Lacina z Říčan a další.
Hovořilo se o tom, zda by měl jet na summit NATO prezident Petr Pavel. „Vrcholným orgánem exekutivy je vláda, i v zahraniční politice. Kompetence prezidenta zastupovat stát navenek je sdílená,“ vysvětlil Doležal.
Odvolal se na ducha a dikci Ústavy. Pokud není shoda mezi vládou a prezidentem, vláda má navrch. „Vláda je v tomto výše, tahá za delší konec provazu. Není shoda v některých důležitých názorech, vláda je zodpovědná z Ústavy,“ řekl poslanec SPD.
Shoda podle něj není v názorech na výši prostředků vydaných na obranu, na zapojení do Spojených států evropských apod. „Nemůžeme riskovat výroky, které jdou proti linii vlády. Jde o to, abychom prezentovali jednotnou pozici, aby vláda mohla garantovat kroky, které řekne,“ vysvětlil koaliční politik.
„Ústava je v tomto ohledu úplně jasná. Podle článku 63 Ústavy zastupuje prezident stát navenek a vláda by mu měla být ve výkonu jeho kompetencí a pravomocí nápomocná,“ prohlásil poradce prezidenta Kolář.
Vláda má podle něj prezidentovi pomáhat. „Prezident říká, že pojede na summit NATO, je kompetentní vystupovat za ČR. Měl by nás tam reprezentovat, jak to bylo doposud,“ soudí Kolář.
Připomněl, že prezident Václav Klaus často reprezentoval názor velice odlišný od vládní pozice. „Nebylo to nijak kontroverzní. Zvládli jsme to,“ podotkl Pavlův poradce.
Jakl: Summit NATO není debatní klub
Analytik Jakl řekl, že o politických otázkách se diskutuje jako ve sportu podle toho, kdo kterému týmu fandí. Tomu, komu se fandí, se promine všechno, jakýkoli faul. „Každý problém se dělí podle toho, kdo je na které straně,“ podivuje se Jakl.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Následující část debaty se proměnila v překřikování mezi hostem a moderátorkou Michaelou Jílkovou, která Jaklovi nedovolila dokončit jedinou větu. Rozumět nebylo ani jednomu z nich. Analytikův řečnický výkon část publika ocenila pochvalným potleskem.
Ke slovu se pak opět dostal Kolář. „Jsem trochu překvapen, že to říkáte zrovna vy, když jsme zažili prezidenta Klause, který měl s vládami často kolize a svůj názor artikuloval poměrně razantně. Když si vezmeme summit NATO v roce 2004 v Istanbulu v Turecku, tak tam byl prezident republiky Václav Klaus s premiérem Vladimírem Špidlou, jakkoli každý měli úplně jiný názor na řadu věcí. Dokázali tam koexistovat,“ podotkl Kolář.
„Protože se předtím uměli dohodnout. Dnes se nedohodli, protože např. prezident Pavel dělal nekonečné šprajcy kolem sestavování vlády. Naprosto nestandardně požadoval možnost ovlivnit vládní programové prohlášení. Od začátku vykopal válečnou sekeru. A to se teď těžko na něčem domlouvá. Přesto si myslím, že domluvit se mají obě strany a obě strany mají máslo na hlavě,“ vysvětlil Jakl.
Hlavatý: My jsme NATO
Kolář namítl, že prezident očekává, že dostane od vlády mandát a bude ho dodržovat. „Vždycky to říkal, nic na tom nemění. Co se týká toho sporu, prezident vyjadřuje svůj názor. Neumím si představit, že by prezident Klaus nevyjadřoval svůj názor, pokud se mu něco nelíbilo,“ řekl Pavlův poradce.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
„Co se týče rozpočtu, prezident vyjadřoval své názory. Rozpočet se mu nelíbil, kritizoval ho, ale podepsal ho. Prezident svou roli v Ústavě zná velice dobře,“ zdůraznil Kolář.
Lacina identifikoval jako problém, že prezident „je generál“. „Chce velet, byl v NATO,“ svěřil se s vlastním názorem.
Občanka z Modřic Petra Kokošková naopak vnímá prezidentovu profesní minulost jako výhodu pro výkon funkce hlavy státu. „Nebyla na vojně,“ odmítl její názor Lacina.
Analytik jeho postoj podpořil. Prezident je podle něj spíš nastaven tak, že bude hájit NATO, a ne zájmy ČR.
„Uvědomujete si, co jste teď řekl?“ pustil se do Jakla poslanec Hlavatý.
Nastalo překřikování mezi moderátorkou a analytikem z Institutu Václava Klause.
„Nechte mě domluvit. Já jsem vám do řeči neskákal. Vy si myslíte, že ČR není členem NATO? Že závazky, které NATO přijímá, nejsou naše závazky?“ položil opoziční poslanec otázku.
A hned si na ni sám odpověděl: „To, co dáváme do armády v rámci NATO, dáváme do sebe. Dáváme to do našich vojáků, do naší výzbroje.“
Potom ještě zdůraznil: „My jsme NATO.“
„My nejsme žádná organizace. My jsme Česká republika. Hájíme své zájmy,“ oponoval Jakl.
Jejich spor se následně zvrtl ve vzájemné překřikování a opět nebylo rozumět ani jednomu z nich.
