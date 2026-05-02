„Byl jsem tam osobně.“ Motivy chvilkařů odhaleny. Nacher o zákulisí ČT

02.05.2026 5:15 | Rozhovor
autor: Marek Bláha

Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz kritizuje postup Milionu chvilek kolem financování České televize. Podle něj iniciativa dlouhodobě tlačí jediný výklad a odmítá připustit věcnou debatu, i když zaznívají argumenty, které její tvrzení zpochybňují. Připomíná přitom konkrétní případy, kdy se podle něj pracovalo s nepodloženými obviněními, a varuje před vytvářením atmosféry místo diskuse o faktech.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher

Pane místopředsedo, vy se dlouhodobě věnujete tématu koncesionářských poplatků a upozorňujete na potřebu věcné debaty. Teď ale Milion chvilek pro demokracii mobilizuje lidi s tím, že vláda chce „zestátnit“ Českou televizi a rozhlas. Přitom i Miroslav Kalousek tenhle argument označil dokonce za dezinformační. Jak to celé na vás působí?

Na mě to působí tak, že Milion chvilek to hrotí a chtějí si za každou cenu prosadit jen svůj názor. Jenže neprošli volbami a takhle to prostě nefunguje. Volby jsou od toho, aby lidé dali najevo své pohledy – od daní přes sociální a zahraniční politiku až po konkrétní věci, jako jsou právě poplatky.

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 9307 lidí
Když pak vyhrají subjekty, které chtějí změnu, je legitimní, že ji chtějí prosadit. Kdyby to neudělaly, ozvou se oprávněně voliči i novináři, že šlo o podvod. My jsme v tomhle konzistentní – říkáme to před volbami i po nich. A zároveň vycházíme z modelů, které fungují ve většině zemí Evropské unie.

Za posledních osm až deset let přešlo šest nebo sedm zemí na model financování ze státního rozpočtu nebo na speciální daň. Naopak žádná země za posledních dvacet let nepřešla z rozpočtu zpět ke koncesionářským poplatkům. Ten trend je jasný.

Já se ptám Milionu chvilek a všech, kdo tenhle argument hájí: ať mi dají jediný důkaz, v čem je ten model víc závislý na politicích. Není to pravda. Jak vysvětloval i Miroslav Kalousek, pro změnu výše poplatků i částky ze státního rozpočtu je vždy potřeba změnit zákon. Ten se schvaluje ve Sněmovně, Senátu a podepisuje ho prezident. To znamená, že vliv politiků je úplně stejný.

A to, že se to jmenuje „ze státního rozpočtu“, neznamená, že se to dá měnit jen tak. Je to mandatorní výdaj. Vliv politiků je tedy stejný jako doposud. Pokud Milion chvilek tvrdí, že chceme ten vliv zvýšit, tak to na mě působí stylem „podle sebe soudím tebe“.

Psali jsme:

Žebříček, kterým se ohánějí v ČT. Jenže do něj není vidět
Stávka ČT? Tak ať. Ševčík šel na studentskou demonstraci za média a nestačil se divit
Zbořil o vypnutí ČT: Nic by se nestalo. A pak by přišlo tohle
Tímhle ženou lidi do ulic? Kalousek smetl hlavní argument chvilkařů


Zůstaňme ještě u Milionu chvilek. Když se vrátíme k demonstraci na Letné – podobné příběhy tu už byly. Třeba případ Natálie Vachatové, poradkyně premiéra Babiše, kde zaznělo obvinění z napojení na Rusko, které se neprokázalo a omluva nepřišla. Často to působí tak, že kdo nesouhlasí, dostane nálepku. Jak se na jejich práci s tématy a argumenty díváte?

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
4%
3%
4%
hlasovalo: 11971 lidí
Ten případ Vachatové je typický. Milion chvilek něco prohlásil, pak šéf BIS jasně řekl, že není bezpečnostní hrozbou, a tím to mělo být uzavřené. Přesto to tvrdí dál a neomluvili se.

Když to otočím – máme konkrétní případ náměstka ministra školství Kettnera, který zveřejnil falešnou fotografii. Tam přišla omluva, žalobní výzvy, hrozby. Řešilo se to čtrnáct dní. Ale u Vachatové nic. To je přesně ten dvojí metr. A když se to připomene po roce nebo dvou, lidé řeknou, že byl jiný kontext.

Ale já uvedu ještě jeden příklad, u kterého jsem byl osobně. Po schůzce premiéra, mě a generálního ředitele České televize Hynka Chudárka zaznělo, že nezávislost ČT ohrožena není – i když nesouhlasí se změnou financování. Reakce Milionu chvilek byla velmi agresivní: jak si to může dovolit říct, když se protestuje, stávkuje. Jinými slovy – aniž by znali obsah schůzky, tlačili na jeden jediný názor. Podle mě tím sami ukázali, že jim nejde o realitu, ale o vytváření atmosféry.

Fotogalerie: - Na chvilku na Letnou

Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...

Psali jsme:

Minář velí do ulic kvůli ČT: „Braňte ji v horku i mraze.“ Sám má problém
Sedm milionů za Letnou. Dárci tajní, ministr udeřil
„Vyrob mi kompro.“ Jakl: Minář a zákulisí kauz, o kterých se nemluví
Svoboda: Milion chvilek je Pavlova PR agentura. Ptal jsem se Mináře na jeho 6 milionů


Když se podíváme na demonstrace Milionu chvilek obecně – sociolog Petr Hampl je označuje spíš za emocionální ventil než reálnou politickou sílu. Sedí vám to?

Každý má právo demonstrovat. Ale přijde mi to paradoxní. Poslední čtyři roky za předchozí vlády byly protesty okamžitě nálepkované – proruští, trollové, dezinformátoři. Pak se změní situace a najednou jsou protesty legitimní součástí demokracie. A kdo nesouhlasí s jejich obsahem, ten prý demokracii nerespektuje. Ten obrat je neuvěřitelný. Kdyby to bylo konzistentní, neřeknu ani slovo. Ale ten kontrast je viditelný.

Navíc Milion chvilek se tváří jako neutrální, ale podle mě jsou jednoznačně na straně opozice. Ať to přiznají. V minulém období tu byla jedna kauza za druhou a jejich aktivita byla minimální – třeba jen malý mítink na Klárově. Teď, když jejich „strana“ prohrála, najednou mobilizují. Proto říkám, že to působí jako neztotožnění se s výsledky voleb.

Psali jsme:



Na protest 5. května zve Milion chvilek různé osobnosti, mezi pozvanými ale vystoupí třeba režisér Vít Klusák. Určitě si vzpomenete, jak byl v roce 2021 u situace, kdy Andrej Babiš mladší křičel na svého otce přímo na pódiu během předvolební kampaně.

To nebudu komentovat. To je jejich věc.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky


A jeho argumenty? Mluví o manipulaci a ohrožení nezávislosti, srovnává to s některými zeměmi ve střední a východní Evropě.

Žádné nové argumenty tam nejsou. Pořád se to opakuje dokola. Podle mě je to klouzání po povrchu, někdy až nedůstojné.

Psali jsme:

Miliony z vašich kapes! Kupka objednal, režíruje Vít Klusák. A první diváci už zuří
Detektivka, o které nechtějí psát. Co se dělo kolem Babiše juniora. Mimořádný lidský hnus, varuje Bobošíková
Útok mladého Babiše na premiéra: „Je v pozadí Klusák? Pak je to jasné jako facka.“ Komentátor přidává další souvislosti
Vytáhni telefon a toč. Klusák a mladý Babiš v Ústí: Jak to bylo doopravdy

Článek obsahuje štítky

Babiš , ČRo , ČT , koncesionářské poplatky , protest , Nacher , Chudárek , Minář , Milion chvilek , Vachatová

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Tlačí podle vás Milion chvilek svůj názor bez ohledu na fakta?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Hřib (Piráti): Posíláme Evropské komisi nové podklady ke střetu zájmů Agrofertu

Proč? Jestli se děje třeba něco nezákonného, proč neinformovat orgány v trestním řízení? Proč donášet EK? To je jako byste tvrdila, že nejsme suverénní stát, co si problémy neumí vyřešit sami. To je nám nějaké EU nadřízená?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Byl jsem tam osobně.“ Motivy chvilkařů odhaleny. Nacher o zákulisí ČT

5:15 „Byl jsem tam osobně.“ Motivy chvilkařů odhaleny. Nacher o zákulisí ČT

Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz kritizuje postup Mili…